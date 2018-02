Apple brengt fix uit voor Telugu-bug iOS en macOS

Security

Apple heeft vandaag updates uitgebracht voor macOS en iOS, die een belangrijke bug oplossen. Het was mogelijk om apps als Messages, Facebook Messenger en WhatsApp compleet ontoegankelijk te maken door een bepaald teken te versturen.

Vorige week werd bekend dat als je een teken in de Indiase taal Telugu naar een Apple-apparaat stuurt, die dan crashen. Populaire berichtenapps zoals WhatsApp zijn dan in hun geheel niet meer toegankelijk. De bug had in macOS invloed op Safari en op de Apple Watch op de ingebouwde Messages-app.

Updates Apple-systemen

Vandaag heeft Apple softwareversies macOS 10.13.3 en iOS 11.2.6 uitgebracht. Beiden bevatten een fix voor de bug, die ervoor zorgt dat deze niet meer gebruikt kan worden om apparaten op negatieve wijze te beïnvloeden. Overigens zijn er ook updates voor tvOS en watchOS uitgebracht.

Het begint enigszins opvallend te worden hoe veel updates Apple uitbrengt voor iOS 11 om een bug op te lossen. Dit is de derde keer in de afgelopen paar maanden. Afgelopen december werd zelfs een paar uur voor de geplande uitrol een significante update voor iOS stilgelegd. En vorige maand bleek dat een linkje ervoor kon zorgen dat een iPhone vastliep, waarvoor Apple ook weer een fix moest uitbrengen.

Naar het schijnt hebben deze problemen en de kritiek die Apple erop krijgt, ervoor gezorgd dat Apple bij de volgende grote versie van iOS vooral problemen oplost en zorgt voor een stabieler besturingssysteem. Grote nieuwe functies laten nog een jaar op zich wachten is de verwachting.