Apple gooit manier waarop het iOS ontwikkelt compleet om

Jaarlijks komt Apple met een nieuwe versie van zijn besturingssysteem iOS. Net als altijd komt die software deze herfst uit en krijgen gebruikers weer een hele reeks nieuwe functies. Maar tegelijk blijft er veel liggen, want Apple pakt het dit jaar allemaal anders aan.

Normaliter richt Apple zich bij het ontwikkelen van een nieuwe versie van iOS vooral op de introductie van nieuwe functies. Maar waar het bedrijf er ooit om bekend stond met goede en stabiele software te komen, is dat imago wat sleets geraakt. Zo erg zelfs, dat het bedrijf volgens persbureau Bloomberg met een heel nieuw plan komt voor de volgende versie van de software.

Minder functies, meer stabiliteit

Oorspronkelijk schijnt Apple van plan geweest te zijn om in versie iOS 12 een boel nieuwe functies te introduceren. Zo zou het thuisscherm van de iPhone, iPad en CarPlay veranderd worden en moest de Photos-app op de schop genomen worden. In plaats daarvan pakt Apple het ditmaal anders aan en worden dergelijke features uitgesteld.

Apple realiseerde zich dat het zijn interne processen moet omgooien. Nu moeten ontwikkelaars elk jaar met grote nieuwe functies komen en die uitbrengen hoe moeilijk dat ook is. De komende jaren zal dat veranderen. Jaarlijks brengt Apple een nieuwe versie uit, maar het gaat zijn ontwikkelaars toestaan nieuwe functies uit te stellen als die nog niet klaar zijn.

Op die manier krijgt het team achter iOS meer tijd om functies ook echt goed te maken. De focus komt dus wederom op kwaliteit te liggen, zodat het bedrijf ook weer dat imago krijgt. “Feit is dat Apple zich begint te realiseren dat schema’s niet gehaald worden en dat zaken met bugs uitgebracht worden, iets dat eerder niet gebeurd zou zijn,” aldus een van de bronnen van Bloomberg.

Eerste test deze herfst

De eerste proef voor deze nieuwe invalshoek vindt in de herfst plaats. Apple komt dan met iOS 12, een nieuwe versie die wel een paar nieuwe functies zal bevatten. Zo krijgt de update de mogelijkheid om apps van derden op Macs, iPhones en iPads werkende te krijgen. Ook komen er nieuwe Animoji’s, en worden die makkelijker te bedienen.

Significante verbeteringen komen echter pas het jaar daarna. Een daarvan is gericht op de iPad; daarin moet het in 2019 mogelijk worden om meerdere apps naast elkaar te openen. Dat soort functies zijn moeilijk om te ontwikkelen en vergen veel tijd. Nu wil Apple die dus enkel nog uitbrengen als het helemaal goed is gegaan.

Deze herfst zal tonen of de strategie ook werkt.