Cat phones kondigt smartphone Cat S61 aan

Cat phones kondigt ter voorbereiding op Mobile World Congress de lancering van de Cat S61 aan, een robuuste smartphone voor vakmensen. Het model is de opvolger van de Cat S60. De telefoon beschikt over een FLIR thermische camera, ingebouwde laser-ondersteunde meettechnologie en luchtkwaliteitsmeter.

De Cat S61 heeft een 5,2-inch FHD-beeldscherm, beschermd door Gorilla Glass 5 en geoptimaliseerd voor buitengebruik. De telefoon is IP68 stof- en waterproof tot een uur op drie meter diepte en beschikt over MIL Spec 810-certificering. Door dit laatste doorstaat de Cat S61 een val van 1,8 meter. Deze eigenschappen zijn cruciaal voor de Cat-telefoon, aangezien hij bedoeld is voor gebruikers uit bijvoorbeeld de bouw. Daarnaast zien we een Snapdragon 630-processor, 4 GB werkgeheugen, 64 GB interne opslagcapaciteit en een 4.500 mAh-accu.

Het bedrijf voorziet de thermische camera van software voor groter contrast, uitgebreid temperatuurgebruik tot 400 graden Celsius en een VGA naar HD geüpgradede camera voor een maximale beeldoptimalisatie met FLIR’s MSX-technologie. Deze functie resulteert in een reeks nieuwe gebruiksmogelijkheden waarbij draagbaarheid, connectiviteit en een hogere beeldkwaliteit noodzakelijk zijn, zoals diagnostiek en bewaking van materiaal of machines met een hoge temperatuur. Achterop vinden we een 16 megapixel camera, terwijl er een acht megapixel selfiecamera is.

Andere features

Daarnaast is het mogelijk om met de Cat S61 warmteverlies rond isolatie, vocht, oververhitte elektrische apparaten en overbelaste circuits op te sporen en te kunnen zien in het donker, mist of rook. De ingebouwde Sensirion luchtkwaliteitsmeter voor binnenshuis waarschuwt gebruikers voor hoge concentraties schadelijke stoffen (VOC’s) die vaak voorkomen in de bouw en industrie. Denk daarbij aan verf, oplosmiddel, lijm en schoonmaakmiddelen. De Cat S61 monitort luchtkwaliteit en waarschuwt wanneer gevaar dreigt. Ook meet de sensor luchtvochtigheid en temperatuur.

Tot slot is er de laser-ondersteunde meettechnologie, die afstanden tot tien meter kan meten, oppervlaktes kan berekenen en kan converteren tussen het metrische en imperiale systeem. Alle gegevens worden in de afbeelding opgeslagen, zodat verdere metingen en berekeningen kunnen worden gemaakt of aanpassingen aan te brengen zijn, zonder dat de gebruiker terug hoeft naar de locatie.

De Cat S61 is verkrijgbaar vanaf het tweede kwartaal van 2018 voor een adviesprijs van 899 euro.