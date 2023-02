Bullitt Group komt met zijn nieuwe topmodel, de Cat S75. De rugged smartphone moet gebruikers de zekerheid bieden in de zwaarste omstandigheden bereikbaar te zijn, zelfs bij het verlies van mobiele ontvangst.

Hiervoor beschikt de Cat S75 over 5G-connectiviteit en een non-terrestrial network (NTN)-chip van MediaTek. Door de chip kan de telefoon verbinden met geostationaire satellieten, 37.500 kilometer boven de aarde. Bullitt Group stelt dat de Cat S75 daardoor altijd berichten kan verzenden en ontvangen en een noodsignaal versturen, zelfs in gebieden zonder mobiel bereik.

Voor het verzenden van berichten of een SOS-hulpverzoek via de satelliet is wel een abonnement vereist, vanaf 4,99 euro per maand. Iedereen kan een bericht ontvangen van iemand die de 3GPP-gebaseerde ‘direct-naar-satelliet’ berichtendienst Bullitt Satellite Messenger beschikt. De ontvanger krijgt het bericht als sms en kan reageren met de iOS- of Android-versie van de Satellite Messenger-app.

Rugged smartphone

Bullitt Group staat daarnaast bekend als leverancier van rugged smartphones. Ook bij de Cat S75 is dat het geval, dat naar eigen zeggen de sterkste smartphone van het bedrijf is tot nu toe. In de tests wist de telefoon een rigoureuze val van 1,8 meter op staal te doorstaan. Ook is het apparaat stof-, zand- en vuildicht en waterproof tot 35 minuten op 5 meter en bij hogedrukstralen. Het levert de Cat S75 een IP68- en IP69K-rating op.

Verder geeft Bullitt Group aan dat de smartphone getest is volgens de militaire standaard MIL-SPEC 810. Daardoor kan het apparaat extreme temperaturen, hoge luchtvochtigheid, zoute mist, trillingen en tuimeltests doorstaan. De telefoon beschikt over de Hygiene+-technologie van Bullitt Group, waarbij de oppervlaktes van het apparaat zijn behandeld met antibacteriële zilverionen.

Vorig jaar schreven we een artikel over laptops die tegen een stootje kunnen, waarin we meer vertellen over MIL-STD 810. Wil je meer over de standaard weten, dan kan je het verhaal teruglezen.

De Cat S75 beschikt over een scherm van 6,6 inch en heeft batterij van 5000 mAh. De batterij kan draadloos worden opgeladen en zou op een oplaadbeurt twee dagen meekunnen. Bullitt Group levert de telefoon met Android 12. Het bedrijf belooft twee besturingssysteemupdates en vijf jaar beveiligingspatches.

De telefoon moet binnenkort beschikbaar zijn. De Cat S75 kost 599 euro.