Ook Huawei en LG komen met smartphone met notch

Mocht je denken dat Apple het enige bedrijf is dat een smartphone met uitsparing heeft, dan zit je mis. Ook LG en Huawei werken aan telefoons met eenzelfde uitsparing, blijkt uit berichten van verschillende sites. Waar Samsung de notch dus ooit nog belachelijk maakte in een video, lijkt die straks gemeengoed te worden.

Op VentureBeat en de Israëlische blog Ynet zien we berichten voorbij komen waarin gesproken wordt over mogelijke telefoons met een uitsparing in het scherm. Het gaat om toptoestellen die een display krijgen dat vrijwel de hele voorkant van de smartphone moet bedekken, maar voor onder meer een selfiecamera en wat sensoren voor gezichtsherkenning een uitsparing hebben.

Plannen Huawei: de P20

Allereerst even die plannen van het Chinese Huawei. Dat komt deze maand nog met zijn nieuwste toptelefoon, de P20, P20 Lite en P20 Pro. Vooral die laatste kan wel eens interessant worden en zou naar verluidt een speciale set aan sensoren hebben om gezichtsherkenning mogelijk te maken.

Net zo interessant is wellicht de camera die aan de achterkant komt te zitten. Het zou gaan om drie camera’s die gecombineerd voor extreem scherpe foto’s zorgen in zelfs de meest donkere omstandigheden. De telefoon schijnt verder nog te draaien op een Kirin 970-processor, die net iets minder krachtig lijkt te zijn dan de Qualcomm Snapdragon 845.

Plannen LG: de G7

Verder liet LG nog tijdens de MWC een concepttelefoon zien. Dat is de G7, een toestel dat volgens de site Ynet gebruik maakt van een 6-inch scherm en draait op een Qualcomm Snapdragon 845-processor. Verder is er volgens die site ook een uitsparing vrijgemaakt bovenin het scherm, onder meer voor de selfiecamera.

LG liet aan Engadget weten dat er geen zekerheid is dat de volgende telefoon van het bedrijf daadwerkelijk dit design krijgt. Het is dus echt een concept, waar nog geen definitieve details van bekend zijn gemaakt.