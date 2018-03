Samenwerking Dropbox en Google Cloud voor integratie G Suite

Dropbox kondigt een partnership met Google Cloud aan, om een uniformere thuiswerkoplossing te leveren. Het bedrijf is van plan een reeks cross-platform integraties te ontwikkelen die G Suite cloud-gebaseerde productiviteitstools en content (Gmail, Docs, Sheets, Slides en Hangouts) kan verbinden met het samenwerkingsplatform. De integraties zullen toegankelijk worden voor alle Dropbox-gebruikers.

Door de samenwerking kunnen gebruikers Google Docs-, Sheets- en Slides-bestanden die zijn opgeslagen in Dropbox creëren, openen en bewerken. Ook beschikken zij over de mogelijkheid om vanuit Dropbox compatibele bestanden rechtstreeks in Docs, Sheets en Slides te openen en bewerken. Dropbox Business-beheerders kunnen bestanden van de drie Google-onderdelen beheren als iedere andere content die is opgeslagen in Dropbox.

Gmail en Hangouts

Dropbox zal aanvullende G Suite-integraties ontwikkelen met Gmail en Hangouts Chat, zodat teams hun projectcontent verbonden houden met de conversaties eromheen. Dit resulteert onder meer in nieuwe Dropbox en Hangouts Chat-integratie, waardoor gebruikers in staat zijn Dropbox bestanden te zoeken, delen en bekijken in Hangouts.

Anderzijds komen er nieuwe Dropbox voor Gmail add-ons. Zo is het mogelijk om Dropbox-bestandskoppelingen direct vanuit Gmail te selecteren en genereren. Tevens kunnen gebruikers ervoor kiezen om metadata van de Dropbox-content te bekijken in Gmail, waaronder de datum waarop het bestand is gemaakt, laatst opgeslagen en laatst geopend.

Het is de bedoeling dat de integraties vanaf de tweede helft van 2018 beschikbaar zijn, al wordt er geen concrete datum genoemd. Dropbox richt zich recentelijk meer op partnerships om meer gebruiksgemak te realiseren. Zo zagen we onlangs nog integraties met Microsoft Outlook en Adobe XD CC.