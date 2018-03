Intel zou Broadcom willen kopen, dat Qualcomm wil kopen

De soap tussen Broadcom en Qualcomm wordt steeds interessanter. Nadat een verhoogd overnamebod van Broadcom over Qualcomm op niets uitdraaide, moesten de aandeelhouders van Qualcomm stemmen voor een potentiële overname. Ineens ligt Intel op de loer om Broadcom over te nemen. Rode draad door het hele verhaal is Apple.

Eerst een overzicht: Broadcom wil Qualcomm kopen om samen de grootste chipfabrikant van de wereld te worden. Vooral de 5G-technologieën van Qualcomm zijn bijzonder interessant voor Broadcom, net als de dominantie van de smartphonemarkt in het lucratieve high-end segment. Qualcomm heeft begin februari een overnamebod van 121 miljard dollar (82 dollar per aandeel) afgewezen wegens ondergewaardeerd.

Monopolie

Met de afwijzing is de overname nog niet opgegeven. Broadcom nomineerde namelijk kandidaten voor de raad van bestuur van Qualcomm. Op 6 maart vond de aandeelhoudersvergadering plaats, waar er gestemd werd over het eventuele vervangen. Ook zou Broadcom-CEO Hock Tan volgens geruchten de voorwaarde van de deal eventueel last-minute wijzigen. Die vergadering werd met een maand verlaat door de ‘Committee on Foreign Investments in the US (CFIUS) omdat ze verder onderzoek willen doen naar potentiële monopolies en de plotse verhuis van het kantoor van Broadcom van Singapore naar de V.S.

Om het nog moeilijker te maken, wil Qualcomm graag het Nederlandse NXP Semiconductors overnemen. Het startte daar met 110 dollar per aandeel, maar dat werd verhoogd naar 127 dollar per aandeel. Mocht die deal doorgaan, dan verlaagt Broadcom zijn overnamebod naar 79 euro per aandeel.

Intel / Apple

En nu heeft Intel volgens WSJ de ambitie om Broadcom over te nemen voor het Qualcomm kan kopen. Waarom ineens die haast van Intel? De rode draad door deze overnamesoap is Apple, dat met alle vier de partijen samenwerkt tijdens het iPhone- en iPad-fabricageproces: NXP, Broadcom, Qualcomm en Intel. Met Qualcomm is de relatie nu tijdelijk verzuurd omwille van de monopoliepositie van de chipmaker, maar die relatie zou terug in orde kunnen komen na een overname door Broadcom. Dat zou slecht nieuws zijn voor Intel, want die voorzien nu de 4G-chip voor Apple omwille van het Qualcomm-dispuut en hoopt op deze manier voet aan de grond te krijgen binnen het mobiele landschap.

Het valt af te wachten wanneer het bod van Intel concreet wordt, maar het beloven boeiende weken te worden in het land van de chipmakers.