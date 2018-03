Twitter verbiedt net als Google en Facebook adverteren met cryptovaluta

Twitter voegt zich bij Google en Facebook. Vanaf nu is het verboden om te adverteren rond ICO’s en cryptocurrencies. Het beleid geldt vanaf morgen, en zal binnen een maand ook daadwerkelijk opgelegd worden aan adverteerders.

“We zijn eraan toegewijd de veiligheid van de Twitter-gemeenschap te garanderen. Zodoende hebben we nieuw beleid toegevoegd aan Twitter Ads, rond cryptocurrencies. Onder dit nieuwe beleid, is het wereldwijd verboden te adverteren met Initial Coin Offerings (ICOs) en token verkopen. We zullen dit beleid blijven verbeteren en uitbreiden, naarmate de industrie verandert,” aldus een woordvoerder van Twitter tegenover de site VentureBeat.

Steeds meer regulering

Er wordt steeds meer wetgeving gemaakt rond het adverteren met cryptocurrencies. Bedrijven als Facebook en Google kondigden al aan dat het niet langer toegestaan is. Op Facebook mag, om precies te zijn, al sinds januari niet meer met dergelijke zaken geadverteerd worden. Het beleid van Google, dat eerder deze maand werd aangekondigd, geldt vanaf juni.

Ondanks dat je wellicht zou verwachten dat de hoge bazen binnen Twitter tegen de bitcoin en andere cryptocurrencies zijn. Dat geldt in elk geval niet voor de hoogste baas binnen het bedrijf, want CEO Jack Dorsey vertelde onlangs nog dat hij gelooft dat iedereen op de hele wereld binnen een jaar of tien gebruik maakt van cryptocurrencies.

Volgens Dorsey moeten de munten vooral volwassen worden en brede toepassingen krijgen. Zodra dat eenmaal bereikt is, zouden meer mensen er klaar voor zijn om ze te gebruiken. Tot die tijd is het voor onethische adverteerders nog mogelijk om misbruik te maken van de onwetendheid van mensen en daarom foutieve informatie te verspreiden.