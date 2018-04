Fujitsu schakelt robot in aan assemblagelijn

Fujitsu en KUKA hebben hun eerste robot geplaatst om zij-aan-zij met menselijke medewerkers aan de assemblagelijn te werken voor gevoelige computeronderdelen. Deze robots worden opgeleid door een medewerker via handmatige besturing en elke stap wordt dankzij machine learning door de robot onthouden. In de zomer van 2018 komt er een tweede robot bij.

In de Fujitsu Digital Smart Factory in Augsburg staat deze robot naast menselijke collega’s aan de assemblagelijn. Fujitsu en KUKA hebben hiervoor samen een Industry 4.0-oplossing ontwikkeld, gebaseerd op robotgestuurde procesautomatisering. Hiervoor wordt de lichte KUKA-robot LBR iiwa gebruikt, die de uiterst gevoelige moederborden op de gepaste manier kan behandelen.

Dus hoe gaat het in zijn werk? Het hele proces start met een menselijke medewerker die de robot handelingen aanleert via handmatige bediening van de robotarm. Vervolgens worden deze zonder enige vorm van programmering door de robot onthouden. De robot weet wanneer mensen in de buurt zijn. Voor de veiligheid van de menselijke collega’s vertraagt het dan zijn bewegingen om ervoor te zorgen dat mensen niet gewond raken.

“Als fabrikant heeft Fujitsu alle redenen om te pionieren in de meest geavanceerde technieken,” vertelt Vera Schneevoigt, Senior Vice President, Product Supply Operations bij Fujitsu EMEIA. “Niet alleen om de efficiëntie van interne processen te verbeteren, maar ook om deze aan andere fabrikanten te bieden. Wij zijn de eersten die een nieuwe methode gebruiken voor de assemblage van elektronica-onderdelen. Dankzij deze nieuwe methode is er minder vraag naar personen die simpele en repetitieve taken moeten uitvoeren, waardoor het percentage productiefouten daalt en de totale productie verhoogt.”

Er zijn al plannen om het uit te breiden want in de zomer van 2018 komt er een tweede robot bij. Het plan is om meer functionaliteiten toe te voegen zoals data-analyse om het potentieel van de mens-robotsamenwerking verder te ontdekken.