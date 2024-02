Op Valentijnsdag publiceren we een artikel dat je wellicht niet meteen van ons verwacht. We willen het hebben over de liefde voor data. Het is immers Love Data Week. We vroegen zes bedrijven te vertellen over hun liefde voor data en over waarom klanten hier ook aandacht aan moeten blijven besteden.

Steeds meer bedrijven zien het waardevolle karakter in van hun data en gaan er steeds beter voor zorgen. “Data vormen de basis van allerlei besluitvormingsprocessen in bedrijven over de hele wereld. Ze zijn de basis waarop strategieën worden gebouwd, de koers wordt gekozen en innovaties worden nagestreefd. Het belang van het continu observeren van de datakwaliteit en het garanderen van de betrouwbaarheid ervan is dan ook van het allergrootste belang”, stelt Dwight Maanster, Country Manager bij Dynatrace.

Analyseer data

Specifieke voordelen die bedrijven kunnen winnen uit het analyseren van hun data, horen we van Daniel Hofman, Area Vice President Nederland bij ServiceNow. Zo kan de manier van werken in een bedrijf worden getoetst aan de data. Op deze manier leert iedereen om slimmer te werken. “En slimmer werken betekent een hogere productiviteit, lagere kosten en meer innovatie.” Daartoe moet je de theorie wel omzetten in de praktijk. “Als data meetbaar is, dan kan je bijvoorbeeld zien waar en wanneer je kosten kunt besparen, waar je kunt verbeteren en welke processen je kunt automatiseren”, vult Ekrem Koç, Sales Director Benelux en Turkije bij DataCore aan.

Data kan verder helpen om onderscheidende factoren tegenover je concurrenten te vinden. “Met data kun je slim en snel beslissen, je onderscheiden, groeien en verrassen”, stelt Rob van Kerpel, Division Director Data Solutions bij Cegeka.

AI helpt bij data-analyses

Bedrijven mogen dan zeker de nodige liefde voor data hebben. Ze vinden het nog vaak knap lastig om de juiste inzichten uit de grote hoeveelheden data te halen. Dat is nochtans belangrijk om de beloofde voordelen van het analyseren van data ook te krijgen. “Gelukkig kunnen we organisaties met de komst van AI dit inzicht steeds beter geven, waardoor ze ook daadwerkelijk slimmer kunnen werken”, vertelt Hofman.

Voorbeelden van hoe AI bedrijven helpt om slimmer te werken zijn er genoeg. Maanster weet er zo enkele te benoemen: “AI data-analyse kan ontwikkelteams helpen software sneller en met een hogere kwaliteit uit te brengen. AI-compatibele chatbots kunnen klantteams helpen klantproblemen efficiënter te beoordelen. En beveiligingsteams kunnen AI gebruiken om potentiële bedreigingen voor hun IT-omgevingen proactief aan te pakken.”

Data is de voedingsbodem

Tegelijk zijn het net dergelijke technologieën, samen met telemetrie en clouddiensten die bedrijfsdata onmisbaar maken. Voor de technologieën is data namelijk de voedingsbodem. AI laat daarmee zien dat data op veel meer manieren toepasbaar is dan we voorheen dachten, stelt Koç. Het is dus geen slecht idee om liefdevol om te springen met die data.

“De AI-revolutie is daarmee eigenlijk een datarevolutie. Er is geen organisatie die momenteel niet nadenkt over of geen strategie ontwikkelt voor de inzet van AI om kosten te verlagen, efficiëntie te verhogen en de klanttevredenheid te verbeteren. De potentie is enorm en organisaties die niet mee-innoveren, lopen het risico een achterstand op te lopen,” stelt een woordvoerder van Salesforce.

De voedingsbodem die data vormt voor technologieën zoals AI, moet alleen wel de juiste grondstoffen bevatten. Volgens Salesforce is “een effectief en verantwoord gebruik van data” een goede basis. Deze invulling kan bij ieder bedrijf verschillend zijn. Het bedrijf vertaalt dit zelf naar een streven naar oplossingen die toegankelijk en inclusief zijn, terwijl bij generatieve AI net de nauwkeurigheid één van de belangrijkste aspecten vormt voor de basis.

Hackers weten data op waarde te schatten

In de digitale wereld kan data ook heel snel weg zijn. Hackers zijn er namelijk vooral op uit om de data van hun slachtoffers te bemachtigen. Of dat nu voor losgeld is of om IP te stelen, het draait om data. “Het is essentieel om liefdevol met data om te gaan. Het betekent het koesteren, beschermen en waarderen van elke bit en byte, omdat ze de kern vormen van een bedrijf”, stelt Edwin Weijdema, Field CTO EMEA bij Veeam. Dat bewees 2023 nog maar eens; volgens recent onderzoek bereikte het aantal ransomware-aanvallen een nieuwe recordhoogte in 2023. Tijdens deze aanvallen proberen hackers bedrijfsdata te versleutelen en dus ontoegankelijk te maken voor bedrijven.

Weijdema weet precies wat kan helpen tegen dergelijke aanvallen: “Liefdevol omgaan met data betekent het implementeren van robuuste back-up- en hersteloplossingen.” Back-ups verkleinen de impact van een ransomware-aanval op de bedrijfscontinuïteit.

“Als je niet liefdevol omgaat met je data, dan slaat de boel om en verzuurt de relatie. Een ander kan er dan met jouw data vandoor gaan, en dan wordt het vervolgens tegen je gebruikt. Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent en bescherm het”, besluit Koç.

