Cisco neemt AI-platform Accompany over voor 270 miljoen dollar

Cisco heeft vandaag bekend gemaakt dat het Accompany over wil nemen. Dat bedrijf biedt een door kunstmatige intelligentie gedreven relatieplatform, dat erop gericht is de banden tussen ondernemingen te versterken en de onderlinge banden tussen die organisaties te versterken.

Dat maakt Cisco vandaag bekend in een persbericht. Mocht de overname doorgaan, dan wordt oprichter en CEO van Accompany, Amy Chang, senior vice president binnen de Collaboration Technology Group van Cisco. Daarmee neemt ze de positie van Rowan Trollope over, die vertrekt en per 3 mei CEO van een ander bedrijf wordt.

Uitbreiding samenwerkingsportfolio

De overname moet ervoor zorgen dat de ontwikkeling van het samenwerkingsportfolio van Cisco in een stroomversnelling raakt. Waar Cisco inzet op samenwerking, lijkt het portfolio van Accompany eigenlijk vooral op de automatisering van verkopen binnen de IT-sector.

Tegelijk legt Chuck Robbins, CEO van Cisco, uit dat het echt de bedoeling is om machine learning en kunstmatige intelligentie naar zijn portfolio te brengen. Op die manier wil hij “buitengewone samenwerkingservaringen” naar klanten brengen. Waar hij daarmee op doelt is natuurlijk niet duidelijk.

Amy Chang van Accompany laat verder nog weten dat ze denkt dat de combinatie van de kunstmatige intelligentie van Accompany, met het portfolio van Cisco, ervoor zorgt dat klanten “intelligenter kunnen samenwerken met werkgevers, cliënten en partners.”

Overigens investeert Cisco 270 miljoen dollar in de overname. Uiteraard moeten mededingingsautoriteiten nog toestemming geven voor de deal. De verwachting is dat de overname in het vierde kwartaal van 2018 afgerond wordt.