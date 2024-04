Automattic, het bedrijf achter WordPress, heeft het alles-in-één chatplatform Beeper overgenomen. Met Beeper kunnen gebruikers chatten via verschillende netwerken zoals WhatsApp, Facebook, Slack, Instagram, LinkedIn en meer, allemaal vanuit één app.

Het is niet de eerste aankoop door Automattic van een messaging-dienst. In oktober vorig jaar nam het bedrijf messaging-app Texts.com over voor 50 miljoen dollar (47 miljoen euro). De teams achter beide chatdiensten worden samengevoegd en gaan verder onder de merknaam Beeper, meldt Automattic. Eric Migicovsky, tot nu toe CEO van Beeper, gaat het nieuw te vormen team leiden als hoofd Messaging.

De overname past in Automattic’s strategie om een portfolio van online diensten te bouwen buiten de bolwerken van grote spelers als Google en Meta om. Beeper komt terecht onder de paraplu van Automattic’s ‘Other Bets’ divisie en blijft onafhankelijk, meldt Eric Migicovsky zelf in een blogpost. De dienst is momenteel gratis te gebruiken, wel kunnen gebruikers premium features kopen zoals de mogelijkheid om meerdere accounts te gebruiken voor dezelfde dienst.

Beeper nu te downloaden

Hoewel de exacte overnameprijs niet bekend is, was mede-eigenaar Matt Mullenweg van Automattic al betrokken bij Beeper als investeerder. Tot nu toe bevond deze dienst zich in een gesloten testfase, waarbij meer dan honderdduizend gebruikers feedback gaven om de techniek en interface te verbeteren. Met de overname opent Beeper zijn deuren voor iedereen en kunnen geïnteresseerden de app downloaden voor Windows, MacOS, Linux, iOS, ChromeOS en Android.

De chatapp is gebaseerd op het open en gedecentraliseerde Matrix-protocol. Hoewel Beeper geen ondersteuning biedt voor Apple’s iMessage, kan dit volgens Emerce veranderen omdat Amerikaanse toezichthouders onderzoeken of Apple zijn protocol moet openstellen voor derden. Bovendien gaat Apple het berichtenprotocol RCS (Rich Communication Services) ondersteunen, waarmee iOS- en Android-gebruikers met elkaar kunnen chatten.

