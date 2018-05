Windows 10 April 2018-update veroorzaakt mysterieus zwart scherm

Gebruikers van Windows 10 krijgen na installatie van de April 2018-update in sommige gevallen te maken met glitches. Op Reddit zijn verhalen te lezen over het blijven hangen op een zwart scherm bij opnieuw opstarten, waarbij er ook geen icoontjes te zien zijn. Ook op het forum van Microsoft maken gebruikers melding van het probleem.

Het blijkt dat het zwarte scherm al sinds 14 mei voorkomt, maar de afgelopen twee dagen neemt het aantal klachten toe. Een bericht op Reddit gaat ervan uit dat het probleem te koppelen is aan Avast-antivirus. Gebruikers van die software hebben soms met het probleem te maken. Toch lopen sommigen die geen antivirus gebruiken ook tegen het probleem aan. Avast heeft tegenover The Register dan ook bevestigd geen indicaties te zien dat het door zijn software komt.

Een bepaalde gebruiker beweert op twee apparaten het probleem te zijn tegengekomen. Op een Dell-apparaat zag hij uitsluitend een zwart scherm met een cursor, terwijl er op zijn Asus-apparaat een zwarte desktop-scherm met alleen het prullenbak-pictogram te zien was. Het Dell-systeem blijft daarbij opnieuw opstarten om de software te installeren. Het Asus-apparaat gaat terug naar het set-upscherm met de mededeling “updates help protect you from an online world”.

Problemen rondom update

Eerder blokkeerde Microsoft nog de Windows 10 April 2018-update voor apparaten met Intel SSD 600p Series en Intel SSD Pro 6000p Series. Die apparaten lijken herhaaldelijk te crashen tijdens het opstarten van geüpdatete Windows 10-devices. Bovendien werd de update al eens uitgesteld wegens andere problemen, op het allerlaatste moment bleek de update ervoor zorgde dat sommige apparaten een blue screen of death lieten zien.