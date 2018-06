‘Buitenlandse IT-bedrijven in China moeten zich aanpassen’

Europese IT-bedrijven die de overstap willen maken naar China, hebben daar dikwijls heel wat problemen mee. Er heerst veel onduidelijkheid over de censuur in China, het voortrekken van eigen bedrijven en bescherming van intellectuele eigendommen. Maar is het allemaal echt zo erg?

China is voor de meeste bedrijven een gigantische markt die ze maar al te graag willen ontginnen, maar velen durven de stap niet zetten of komen thuis van een teleurstelling. Het is bijzonder lastig om in China zaken te doen, tenzij je de juiste aanpak kent. Lydia Lee, Chief Strategist bij Weber Shandwick heeft op dat vlak heel wat ervaring met technologiebedrijven in China

Ze woont al 15 jaar in China en heeft op Chinees grondgebied ervaring opgebouwd rond marketing, multiculturele communicatie en crisis management. Ze heeft een sterke B2B- en B2C-achtergrond en weet wat er beweegt in de Chinese technologiewereld.

“Wie succes wil boeken in China, moet zijn bericht aanpassen aan de Chinese bevolking,” steekt Lee van wal. “Een globaal bericht in China brengen heeft helemaal geen zin. Ik herinner me nog een netwerkspecialist die trots een oplossing presenteerde om een hele stad van 50.000 mensen te verbinden. In China wonen er zoveel mensen in een wijk!”

“Er is daar geen legacy infrastructuur, alles kan snel en op grote schaal”

De algemene visie van Europeanen op China is een gecensureerd land dat eigen producten voorrang geeft en geen eerlijke concurrentie kan bieden. Volgens Lydia Lee klopt dat niet helemaal. “Er zijn uiteraard frustraties, maar daar zit een reden achter waar ik niet verder op in kan gaan. De Chinese markt evolueert bliksemsnel, veel sneller dan jullie kunnen inschatten. Er is daar geen legacy infrastructuur, alles kan snel en op grote schaal. Zelfs Chinezen zelf kunnen het amper volgen.”

Intellectuele eigendommen

Het menselijke verhaal is volgens Lee belangrijk. Technologiebedrijven moeten geen specificatielijst opsommen om zieltjes te winnen. Innovatie en collaboratie zijn volgens haar veel belangrijker. “China is een unieke markt. Op korte termijn verandert er zoveel, waardoor er soms chaos heerst met te weinig regels. Dat Europeanen denken dat de overheid overal iets te zeggen heeft, voelt zo niet aan. Wij zien het als stabiliteit.”

Wat betreft intellectuele eigendommen is het al jaren het wilde westen, in het voordeel van China. Volgens Lee was dat nodig: “We hebben het geleerd door het te doen. De laatste vijf jaar hebben we zelf IP’s ontwikkeld door producten te assembleren. Er wordt duidelijk naar de marktleiders gekeken.” Dat schept weinig vertrouwen voor buitenlandse bedrijven om daar iets te starten, maar er verandert volgens Lee heel wat de afgelopen jaren.

“Wij voelen het niet zo aan dat de overheid overal iets in te zeggen heeft. Wij zien het als stabiliteit.”

“Intellectuele eigendommen worden steeds meer gerespecteerd en toegepast. Chinese bedrijven hebben ook steeds meer IP’s. Het land wil graag werken aan een globale standaard,” zegt Lee. China heeft ondertussen zelf genoeg sterke IP’s waardoor het zichzelf wil beschermen. Goed nieuws voor bedrijven die nu in China business willen doen, minder voor wie in het verleden de nodige frustraties ervaarde.

Censuur

Wanneer we de censuur opnieuw aanhalen op vlak van concurrentieproblemen, snapt Lee het probleem niet. Grote Chinese bedrijven zoals Alibaba, Tencent en Baidu zijn volgens haar prima bedrijven die de wereld veroveren met heel wat innovatie. Of er concurrentie mogelijk is van Microsoft, Google of andere softwareproviders en cloudplatformen, daarover wordt niet gesproken.

Wanneer we naar de toekomst van China vragen, ziet Lee nog veel potentieel. “China heeft heel veel mensen die nog geen degelijke levensstandaard hebben. Vele dorpen en steden kunnen betere mobiele toegang gebruiken of betere hardware. Vele steden zijn in opkomst. Die ontwikkelen zich, worden rijker en willen betere service, kwaliteit en ervaringen. De ontwikkelsnelheid op vlak van technologie zal verschroeiend blijven. Dat is ook prima voor iedereen, want hierdoor zullen ze ook steeds meer kopen. Daarop moeten technologiebedrijven inspelen. Heb je goede producten of diensten? Dan zal China die afnemen.”