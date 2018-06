Qualcomm stopt niet met ontwikkeling processoren voor datacenters

Qualcomm is niet van plan om te stoppen met de ontwikkeling van processoren voor datacenters. Dat laat voorzitter Cristiano Amon, die verantwoordelijk is voor de chipdivisie van het Amerikaanse bedrijf, vandaag weten. Het bedrijf blijft simpelweg actief op dit gebied en is niet van plan om te verkopen.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van gesprekken die het met Amon voerde. Het gerucht ging dat Qualcomm van plan was om de divisie die zich bezighoudt met chips voor datacenters en servers te verkopen of op te heffen. Niets blijkt minder waar te zijn, al snijdt het bedrijf wel in het personeelsbestand in deze sector.

Concurrentie met Intel

Vorig jaar lanceerde Qualcomm chips die gebruik maken van technologie van ARM, om servers achter clouddiensten draaiende te houden. Daarmee nam het bedrijf het direct op tegen Intel, dat de dominante partij is in deze marktsector. Sterker nog: Intel haalt maar liefst de helft van zijn omzet uit chips voor servers en datacenters.

Omdat de concurrentiestrijd met Intel niet zo goed zou verlopen op dit vlak, was er het gerucht dat Qualcomm de divisie mogelijk in de verkoop zou doen. “We kijken niet naar de strategische opties. We gaan ook niet verkopen. We blijven erop gefocust,” laat Amon aan Reuters weten.

Toch lijkt Qualcomm impliciet te erkennen dat de divisie niet zo goed presteert als verwacht werd. Niet alleen snijdt het in het personeelsbestand, ook zullen de serverchips straks ontworpen worden door de CDMA Technologies unit, die zich ook al bezig houdt met het ontwerp en de verkoop van chips voor smartphones.