Xeon-ontwerper van Intel stapt over naar Qualcomm

Sailesh Kottapalli, een Intel-veteraan die als hoofdingenieur aan veel Xeon-serverprocessors werkte, verlaat het bedrijf. Hij stapt over naar Qualcomm.

Dit meldt the Register. Kottapalli kondigde zijn carrièrestap aan via een LinkedIn-post op maandag. Volgens hem biedt de nieuwe baan hem een kans om te innoveren en te groeien. Terwijl hij zelf zijn nieuwe werkgever kan helpen nieuwe grenzen te verkennen. Het was een kans die Kottapalli naar eigen zeggen niet kon laten liggen. Qualcomm aast al jaren op de markt voor serversilicium. Dit is een sector met hoge marges en gevestigde spelers.

Lange loopbaan

Kottapalli beschikt over de nodige vaardigheden om het bedrijf hierbij te ondersteunen. Volgens zijn Intel-biografie bekleedde hij de functie van Platform Engineering Group Director voor Datacenter Processor Architecture. In de biografie wordt ook een lange loopbaan beschreven, die begon met werk aan de eerste Itanium-processor. Uiteindelijk groeide hij door tot hoofdingenieur voor meer chips uit die productlijn, om vervolgens hoofdarchitect te worden voor een reeks Intel Xeon-serverprocessors.

Het werk op dit gebied leverde Kottapalli zelfs een Intel Achievement Award op voor het behalen van recordprestaties van een generatie in een high-end serverproduct.

Goede prestaties Snapdragon

Kottapalli’s afscheidsbericht specificeert niet waaraan hij bij Qualcomm zal werken, maar het bedrijf heeft genoeg redenen om de servermarkt na te jagen. Hun Snapdragon Elite-reeks van pc-chips presteerde namelijk zo goed dat Microsoft ze als enige silicon kwalificeerde voor de Copilot+ PC-badge, die door Redmond wordt gebruikt om de snelste en meest intelligente Windows-pc’s aan te duiden.

Als Qualcomm dat succes kan herhalen met serversilicium is het een serieuze kanshebber voor het enorme wereldwijde wagenpark van bedrijfsservers die op x86-silicium draaien, plus de miljoenen van dergelijke systemen die beschikbaar zijn in de cloud.

Lager energiegebruik

De enorme workloads van hyperscalers om hun eigen operaties te ondersteunen vormen een andere gigantische markt, waarin operators altijd bereid zijn technologie te omarmen die hun operationele kosten verlaagt. Hypothetische door Arm aangedreven Qualcomm-serverchips zouden mogelijk minder energie gebruiken dan x86-concurrenten.

Of misschien zal Kottapalli Qualcomm helpen werken aan AI-accelerators, een bloeiende sector. In zijn LinkedIn-bericht vermeldt de kersverse senior VP van Qualcomm dat hij al ervaring heeft met GPU’s.

Wat Qualcomm ook van plan is met Kottapalli: dit is een belangrijk moment, al is het maar omdat Kottapalli ziet dat hij een unieke kans heeft bij Qualcomm – en niet bij het steeds meer onder druk staande Intel.