Qualcomm ontwikkelt aangepaste datacenter-CPU’s met Nvidia-technologie

Qualcomm heeft aangekondigd aangepaste datacenter-CPU’s te gaan ontwikkelen die Nvidia-technologie gebruiken om verbinding te maken met Nvidia’s AI-chips. Het bedrijf keert daarmee terug op de datacenter-CPU-markt, waar het eerder al actief was maar zijn activiteiten had teruggeschroefd vanwege kostenbeperkingen en juridische uitdagingen.

De Amerikaanse chipfabrikant heeft plannen onthuld om weer een positie te verwerven in de groeiende markt voor datacenter-CPU’s. Deze processoren zullen worden ontworpen om optimaal te functioneren met Nvidia-GPU’s, die momenteel dominant zijn in de AI-markt maar gekoppeld moeten worden aan CPU’s.

Nvidia heeft zelf ook stappen gezet in de CPU-markt door zijn eigen “Grace”-processor te ontwikkelen op basis van Arm-technologie. De CPU-markt wordt traditioneel gedomineerd door Intel en AMD, maar met de opkomst van AI-workloads ontstaan nieuwe kansen voor andere spelers.

Hernieuwde focus op datacenters

In de jaren 2010 begon Qualcomm al met het ontwikkelen van Arm-gebaseerde CPU’s voor datacenters, die het testte met Meta Platforms (toen nog Facebook). Deze inspanningen werden teruggeschroefd vanwege kostenbeperkingen en juridische uitdagingen die het bedrijf destijds ondervond.

Na het overnemen van een team van voormalige Apple-chipontwerpers in 2021 heeft Qualcomm zijn inspanningen op de datacenter-markt nieuw leven ingeblazen. Het bedrijf voert opnieuw gesprekken met Meta over een datacenter-CPU en bevestigde vorige week dat er een intentieovereenkomst is bereikt met het Saoedische AI-bedrijf Humain om een aangepaste datacenter-CPU te ontwikkelen.

De nieuw aangekondigde chips zullen technologie van Nvidia gebruiken die zorgt voor snelle communicatie met Nvidia’s GPU’s. Dit moet ervoor zorgen dat de processoren optimaal kunnen presteren in AI-toepassingen, waar snelle dataoverdracht tussen verschillende componenten essentieel is.

“Met het vermogen om onze aangepaste processoren te verbinden met Nvidia’s rack-scale architectuur, bevorderen we een gedeelde visie van hoogwaardige en energie-efficiënte computing voor het datacenter”, verklaart Qualcomm-CEO Cristiano Amon maandag.

Tip: Qualcomm lijft Vietnamees AI-bedrijf MovianAI in