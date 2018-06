Onderzoekers voorspellen winnaar WK voetbal met AI

Iedere editie van het WK voetbal, worden er weer voorspellingen gedaan door dieren. In 2010 voorspelde de octopus Paul twaalf van de veertien wedstrijden waar hij naar keek correct. Maar het is 2010 en we hebben geen octopus meer nodig voor dit soort voorspellingen. Ditmaal is er namelijk kunstmatige intelligentie voor de voorspelling.

Een groep onderzoekers uit België en Duitsland bouwde daarvoor een computermodel. Dat model neemt een aantal factoren mee, waaronder de FIFA-ranking, het aantal inwoners, het BNP van een land, het aantal spelers die samen in één club spelen, de gemiddelde leeftijd van de spelers en hoeveel Champions League finales zij gewonnen hebben. Die gegevens zijn vervolgens gekoppeld aan de data van bookmakers en dat leverde een winnaar op.

Honderdduizend simulaties

Er werden in totaal honderdduizend simulaties gedraaid. Volgens het model wordt Spanje de winnaar van het WK voetbal. Mocht Spanje dat niet worden, dan gokt het model (op volgorde) dat Duitsland, Brazilië, Frankrijk, België en anders Argentinië zal winnen.

Natuurlijk moeten de voorspellingen met een korrel zou genomen worden. De onderzoekers zelf stellen al dat de “veelheid aan mogelijke samenstellingen, de manier waarop het toernooi zal verlopen zeer onzeker maakt”. Daar komt bij dat hun model natuurlijk geen rekening hield met het feit dat Spanje twee dagen voor de debuutwedstrijd van het team de hoofdcoach verving.

Het WK voetbal vindt plaats in Rusland en begint vandaag om 17:00 met een wedstrijd tussen Rusland en Saoedi-Arabië. De finale wordt op zondag 15 juli om 17:00 in Moskou gespeeld.