Generatieve en voorspellende AI zullen de verkoopcijfers voor de laatste maanden van 2023 goed boosten. Dat blijkt uit een voorspellend rapport van Salesforce. Retailers integreren echter al langer algoritmes die klanten producten aanbevelen tijdens het online shoppen. Wat zal AI dan toevoegen?

Salesforce voorspelt al enkele jaren de omzet die retailers genereren aan het einde van het jaar en welke factoren hier invloed op hebben. In de ‘2023 Salesforce holiday insight‘ krijgt generatieve en voorspellende AI de aandacht. De voorspelling luidt dat deze AI-technologieën 194 miljard dollar (ongeveer 180 miljard euro) extra omzet zullen genereren.

De voorspelling werd gemaakt op basis van het gedrag van anderhalf miljard klanten uit meer dan 64 landen. In de dataset kregen twaalf landen, waaronder Nederland, meer aandacht.

Nieuwe generatie aanbevelingen

Voorspellende en generatieve AI geven een persoonlijke toets aan de winkelervaring, waar aanbevelingen op basis van algoritmes meer oppervlakkig blijven. Dat leren we tijdens de roundtable die Salesforce organiseerde voor de pers.

De technologieën zijn volgens Salesforce een nieuwe variant van de bekende algoritmes. De winkelervaring wordt daardoor persoonlijker en aanbevelingen, e-mails en chatbots kunnen veel beter inspelen op je voorkeuren en betere informatie verschaffen. Een gesprek met een chatbot bijvoorbeeld lijkt door de toevoeging van AI harder op een gesprek met een werknemer uit de klantendienst.

Gedetailleerd zoeken

Het grootste potentieel van generatieve AI ligt voor een retailer in de verbetering van de zoekfunctie. Klanten kunnen dan ingewikkeldere vragen stellen om snel het juiste product te vinden. Wie op zoek is naar een fiets voor op vakanties, zal bijvoorbeeld kunnen vragen welke fiets uit de webshop past in de koffer van de auto die hij of zij bezit.

AI wordt volgens statistieken van Salesforce momenteel ingezet door iets meer dan de helft van de retailers. 58 procent geeft aan generatieve AI te gebruiken om reclame, e-mails, social mediaposts en inhoud voor de website te maken. 53 procent zet de technologie ook in om de productomschrijving te personaliseren naar de behoeften van een klant.

