F-Secure koopt MWR InfoSecurity voor 92 miljoen euro

F-Secure heeft overeenstemming bereikt om MWR InfoSecurity over te nemen voor 80 miljoen pond (91,6 miljoen euro). De kopende partij financiert dit door middel van geldreserves en bankfinanciering. Door MWR InfoSecurity te verwelkomen wil F-Secure profiteren van de mogelijkheden van het threat hunting platform Countercept.

Naast dit platform kan F-Secure ook op cybersecurity-onderzoekers en de managed phishing protection service Phisd van MWR rekenen. Dankzij MWR’s ruime ervaring in vier continenten moeten de voortdurende inzichten in cyberaanvallen van toegevoegde waarde zijn. F-Secure verwacht indicatoren te detecteren van “een ongelooflijke hoeveelheid aanvallen”, om de klanten zo goed mogelijk te beschermen. Volgens F-Secure beschikken veel bedrijven niet over die mogelijkheden.

MWR beschermt enterprises over de gehele wereld. Sommige medewerkers van MWR specialiseren zich in offensieve technieken, om de gedachtegang van een aanvaller te begrijpen. Countercept biedt dan ook proactieve aanvalsdetectie, terwijl Phisd specifiek bedoeld is om e-mails te beschermen. Dit wordt met name belangrijk genoemd vanwege de cybercriminelen die steeds vaker bedrijven aanvallen via werknemers. Daarom wil F-Secure het personeel uitrusten met technologie om dergelijke aanvallen te identificeren en voorkomen.

Drie toevoegingen

Aan Infosecurity licht security-analist Bob Tarzey toe dat de overname niet gericht is op het uitbreiden van het wereldwijde bereik. Beide bedrijven vestigen zich namelijk in Europa. Wat F-Secure hier volgens Tarzey wel mee bereikt: managed security service provider-mogelijkheden, meer bereik in het enterprise-segment en nog wat extra mogelijkheden. Tot op heden focuste F-Secure zich meer op het MKB en consumers, aldus Tarzey.

Naar verwachting wordt de overname in juli al definitief afgerond. Daarna zal MWR InfoSecurity-CEO Ian Shaw toetreden tot F-Secure’s Leadership Team. Ook de bijna 400 medewerkers zullen hun baan behouden.