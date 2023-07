Thales neemt het Amerikaanse securitybedrijf Imperva over voor 3,3 miljard euro (3,6 miljard dollar). Hiermee wil het Franse techconcern één van de grootste spelers worden op de civiele cybersecuritymarkt.

De overname van Imperva is de grootste aankoop van Thales sinds de overname van Gemalto (4,8 miljard euro) in 2019. Thales neemt Imperva over van investeringsmaatschappij Thoma Bravo. De overname wordt gefinancierd in cash en in nieuwe schulden. De deal moet, afhankelijk van de diverse goedkeuringen, in 2024 zijn beslag krijgen.

Nieuwe securitymogelijkheden

Volgens het Franse techconcern biedt de overname nieuwe mogelijkheden op het gebied van cybersecurity en dan vooral voor de civiele markt. Ook is dit een nieuwe stap in de strategie van Thales om een wereldspeler te worden op het terrein van geïntegreerde cybersecurity-oplossingen en daarvoor en divers pallet producten en diensten aan te bieden.

Schaalvergroting voor Imperva

Imperva is ook blij met de overname door Thales. Het bedrijf zou hierdoor in staat zijn betere producten voor het beschermen van data, digitale identiteiten, applicaties en API’s te kunnen aanbieden en hiervoor betere strategieën te ontwikkelen die waarde opleveren.

Bovendien zullen ook partners van Imperva van de schaalvergroting kunnen profiteren.

