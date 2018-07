Google brengt commerciële Kubernetes-applicaties naar GCP Marketplace

Google zal voortaan commerciële Kubernetes-applicatie aanbieden via de GCP Marketplace, iets wat voorheen gebeurde via de Cloud Launcher. Het bedrijf voert deze verandering door aangezien steeds meer organisaties Kubernetes gebruiken. Daardoor is er vraag naar gecontaineriseerde applicaties die eenvoudig te implementeren zijn in een beheerde Kubernetes-omgeving.

Kubernetes is oorspronkelijk ontwikkeld door Google. Het bederijf claimt nu dat het als eerste grote cloudprovider production-ready Kubernetes-applicaties van andere software- en service providers in zijn marktplaats aanbiedt. Bedrijven kunnen door de stap een variëteit aan applicaties vinden om ze snel in te zetten op Kubernetes-clusters op GCP, Google’s Kubernetes Engine, on-premise datacenters of andere clouds.

Momenteel betreft het de commerciële applicaties van onder meer Aqua Security Software en meerdere database providers. Daarbij valt te denken aan Couchbase, DataStax en Aerospike. Ook zijn een aantal open-source Kubernetes-apps beschikbaar, waaronder WordPress, databases als Cassandra en Elasticsearch en Apache Spark voor analytics.

Uitbreiding

Google biedt al een gehoste Kubernetes Engine-dienst. Met de stap van vandaag wil het bedrijf het eenvoudiger maken om de applicaties in te zetten. Dit gebeurt in principe met een klik binnen de marktplaats, zelfs voor Kubernetes-clusters buiten Google Cloud. Naast de vereenvoudiging van Kubernetes-implementaties zorgt de update ervoor dat betalingen en app-licenties versimpelen. Het gebruik wordt voortaan namelijk in rekening gebracht via GCP.

Google Engineering Director Jennifer Lin laat aan SiliconAngle weten dat deze stappen aantrekkelijk zijn voor klanten die hun cloud services op een enkele factuur willen terugzien. Deze factureringsmethode is eveneens aantrekkelijk voor software partners. Zij zijn vaak niet een expert op het gebied van betalingen, in het bijzonder voor meerdere clouds en on-premise datacenters.

De aankondiging is een voorbode op wat meer updates rondom Google Cloud. Volgende week vindt namelijk Google Cloud Next ’18 plaats in San Francisco. Houd Techzine in de gaten voor de interessante ontwikkelingen.