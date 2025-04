Google brengt Gemini naar on-premises omgevingen met Google Distributed Cloud

Google heeft aangekondigd dat Gemini beschikbaar komt op Google Distributed Cloud (GDC), waardoor organisaties toegang krijgen tot Google’s meest geavanceerde AI-modellen in hun eigen datacenters. Deze stap maakt het mogelijk voor bedrijven met strenge regelgeving of databeperkingen om toch gebruik te maken van hoogwaardige AI-technologie, zonder hun data naar externe clouds te verplaatsen. De public preview start in het derde kwartaal van 2025.

Voor deze ontwikkeling werkt Google samen met NVIDIA, hierdoor kan het NVIDIA Blackwell-systemen leveren waarop de Gemini-modellen goed kunnen draaien. Hierdoor is het voor organisaties mogelijk om een volledige on-premises AI-omgeving te hebben.

Voordelen voor organisaties met strikte data-eisen

Organisaties die te maken hebben met strenge regelgeving, soevereiniteit, latency-vereisten of grote datavolumes hebben tot op heden nog maar weinig toegang gehad tot de nieuwste AI-technologie. Ze waren voornamelijk aangewezen op open-source modellen en tools.

Met Gemini op Google Distributed Cloud hoeven organisaties niet langer te kiezen tussen de beste AI-technologie en de noodzaak om data on-premises te houden. De air-gapped versie van GDC, waar Gemini op beschikbaar komt, is inmiddels al goedgekeurd door de Amerikaanse overheid voor projecten met ‘Secret’ en ‘Top Secret’-classificaties.

Mogelijkheden van Gemini op Google Distributed Cloud

De Gemini-modellen die Google beschikbaar maakt op GDC bieden uitstekende AI-prestaties. Ze kunnen contexten van een miljoen tokens analyseren, zijn multimodaal (verwerken tekst, beeld, audio en video), en werken in meer dan 100 talen. Via de Gemini API kunnen ontwikkelaars AI-inferencing gebruiken zonder zich zorgen te maken over infrastructuur of modelbeheer.

Vertex AI: één platform voor cloud en on-premises

Naast Gemini op GDC kunnen klanten al gebruik maken van het Vertex AI-platform op GDC. Dit platform versnelt de ontwikkeling, implementatie en het beheer van AI-toepassingen. Het biedt pre-trained API’s, generatieve AI-tools, Retrieval Augmented Generation (RAG) en ingebouwde embeddings API met AlloyDB vectordatabase.

Google Agentspace: uniforme toegang tot on-premises data

Ook nieuw is Google Agentspace search, dat in het derde kwartaal van 2025 als public preview beschikbaar komt op GDC. Dit biedt een out-of-the-box oplossing die toegang geeft tot alle bedrijfsdata op een veilige, rechtengebaseerde manier.

Agentspace omvat onder meer een multimodale zoekagent, connectors voor gangbare enterprise-systemen, en toegangscontroles die ervoor zorgen dat zoekresultaten zijn afgestemd op gebruikersrechten.

Wat is Google Distributed Cloud?

Google Distributed Cloud is een volledig beheerde Google cloud-oplossing maar dan on-premises. Het is beschikbaar in zowel verbonden als air-gapped (volledig geïsoleerde) varianten, en schaalt van een enkele server tot honderden racks. GDC neemt het infrastructuurbeheer voor zijn rekening, zodat IT-afdelingen zich kunnen concentreren op het faciliteren van IT en ontwikkelaars op het bouwen van applicaties.

Deze oplossing is een belangrijke stap in de markt voor on-premises AI-infrastructuur, waar ook andere spelers zoals HPE al actief zijn. Naast HPE heeft ook IBM heeft met zijn z17 mainframe stappen gezet om generatieve AI-modellen on-premises te kunnen draaien.

