Google komt met drie nieuwe speerpunten voor toekomst zoekmachine

Twintig jaar gelden begon Google als zoekmachine. Toen waren er zo’n vijfentwintig miljoen webpagina’s om te indexeren, maar ondertussen zijn dat er heel wat meer. Google indexeert honderden miljarden pagina’s en biedt zijn dienst in 150 talen in meer dan 190 laden aan. Maar de dienst moet groeien en daar heeft Google vandaag plannen voor onthuld.

In een uitgebreide blog legt Google uit met welke uitdagingen het te maken heeft en welke zaken er moeten veranderen om daar goed op in te kunnen spelen. Dat zorgt voor een omvangrijke update van de zoekmachine. Zo komt er meer nadruk op een visuele manier om informatie te vinden.

Google is van plan om zijn zoekmachine flink anders vorm te geven. Daarbij blijft de nadruk volgens het bedrijf op de gebruiker te liggen. Diegene zoekt informatie en Google wil die informatie zo snel mogelijk leveren. Die informatie moet relevant, maar ook hoogwaardig zijn. Belangrijk daarin is het feit dat vijftien procent van alle zoekopdrachten volledig nieuw is. Om daar goed op in te kunnen spelen, moet Google zijn algoritmes blijven uitbreiden.

Zoeken wordt een reis

Dat leidt tot drie fundamentele veranderingen in de manier waarop de zoekmachine werkt. Google is van plan om zijn zoekmachine niet langer ‘gewoon’ antwoorden te laten bieden, maar iets dat het journeys noemt. Volgens Google zijn veel zoekopdrachten die het ontvangt langere sessies die over meerdere dagen strekken. “Zo kan het zijn dat je een reis plant, en informatie zoekt over de bestemming en daar ruim een maand mee bezig bent”.

Google wil daarop inspelen door het voor gebruikers mogelijk te maken om verder te gaan met hun zoekopdracht vanaf waar ze gebleven waren. Het is daarnaast mogelijk om aan te geven welke informatie en content relevant is, op basis waarvan Google suggereert wat een handige nieuwe zoekopdracht is, of wat mogelijk interessant kan zijn om te bekijken.

Zoeken zonder te vragen

Vorig jaar werd de Google Feed gelanceerd. Daarin staat content waar gebruikers niet naar gezocht hebben. Die wordt volgens het bedrijf door meer dan achthonderd miljoen mensen per maand gebruikt. Dat maakt het een relevante functie, die nu een nieuwe naam, design en nieuwe functies krijgt.

De Feed heet voortaan Discover en met het nieuwe design laat Google sneller en meer informatie zien. De content die in de interface verschijnt is geheel nieuw en moet de gebruiker helpen om content te ontdekken die ze niet eerder gezien hebben. Dat zorgt voor een rijkere browse-ervaring, denkt Google.

Zoeken wordt visueler

Bij lancering twintig jaar geleden was Google een dienst die volledig gericht was op tekst. Maar sindsdien zijn afbeeldingen, video’s en andere soorten content toegevoegd. Daar wordt nog veel meer nadruk op gelegd. Met de update verschijnen er AMP stories in de zoekresultaten; in essentie zijn dat automatisch samengestelde filmpjes met relevante informatie over het onderwerp van de zoekopdracht.

Over de hele linie komen er meer foto’s en video’s naar de zoekmachine, waarmee Google mensen op “visuele reizen” wil laten vertrekken. Een handige manier dus om de verschillende Google-diensten dieper te integreren en te zorgen voor een eenduidigere zoekervaring.

Mogelijk dankzij AI

De ontwikkeling van deze nieuwe functies is volgens Google mogelijk dankzij de ontwikkeling van neurale netwerken. Kunstmatige intelligentie biedt nu de mogelijkheid om woorden en concepten te begrijpen en dat maakt het voorspellen van antwoorden en bieden van relevantere zoekresultaten mogelijk.