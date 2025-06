Pega wil impact van Blueprint vergroten met Powered by Pega Blueprint

Powered by Pega Blueprint maakt het mogelijk voor SI’s om op maat gemaakte versies van Pega Blueprint te bouwen. Dit moet de adoptie en impact van workflow designer een boost geven.

Pega Blueprint is na de lancering vorig jaar hard gegroeid. Op het podium tijdens PegaWorld, het jaarlijkse evenement van Pegasystems, noemt Pega-CTO Kerim Akgonul het een van de meest succesvolle lanceringen die het bedrijf ooit gedaan heeft. Dat is op zich niet heel gek, omdat het voor veel organisaties interessant is om een nieuwe applicatie voor het bouwen ervan eerst virtueel in elkaar te laten zetten door een workflow designer, inclusief preview van hoe de applicatie er daadwerkelijk uit komt te zijn.

Pega blijft Blueprint echter verder doorontwikkelen. Sinds deze week zijn er agentic mogelijkheden toegevoegd waarmee ook legacy-applicaties snel kunnen worden omgetoverd in nieuwe, moderne applicaties met nieuwe, moderne mogelijkheden. Om Blueprint nog een extra impuls te geven, kondigt Pega ook nog Powered by Pega Blueprint aan. Dit moet ervoor zorgen dat nog meer organisaties er gebruik van gaan maken.

Powered by Pega Blueprint

Met Powered by Pega Blueprint richt Pegasystems zich op het partnerlandschap. Specifiek gaat het om System Integrators (SI’s) die ermee aan de slag kunnen. SI’s hebben een eigen knowledge base. Daar zitten best practices in, maar bijvoorbeeld ook specifieke tooling die ze gebruiken. Powered by Pega Blueprint maakt het mogelijk om dit unieke intellectuele eigendom als basis voor Blueprint in te zetten. Iedere SI kan op deze manier een unieke variant van de designer maken en gebruiken. Met dit nieuwe aanbod whitelabelt Pegasystems de designer voor gebruik door derde partijen. De SI’s kunnen de tool volledig in eigen design, stijl en branding inrichten.

Een van de redenen dat Pegasystems het nieuwe Powered by Pega Blueprint op de markt kan brengen is dat het vanaf het begin een op zichzelf staand SaaS-aanbod is geweest. Als het Blueprint had geïntegreerd in Infinity, was dit niet, of in ieder geval een stuk lastiger mogelijk geweest. Het is dus vanaf het prille begin van Pega Blueprint waarschijnlijk al het doel geweest om het ook te whitelabelen. Dat toont aan dat Pega erg goed nagedacht heeft over deze dienst en niet over een nacht ijs is gegaan en geeft vertrouwen in de kwaliteit en capaciteiten ervan.

Pega Powered by Pega Blueprint komt later dit jaar beschikbaar. SI’s die er al mee aan de slag zijn gegaan zijn Accenture, Capgemini, Cognizant, EY, Infosys, TCS en Virtusa.

