Opera Neon zet agentic AI-browser in de schijnwerpers

Opera, het op vier na populairste browserbedrijf , heeft Opera Neon aangekondigd. Het betreft een nieuwe agentic browser die de rol van de browser in het toekomstige AI-agentic web moet herdefiniëren.

Hoewel Chrome, Safari, Edge en Firefox Opera voorbijstreven in marktaandeel, worden die statistieken (aantoonbaar) vertekend door niet-technische gebruikers uit de massamarkt. Opera zou een sterkere gebruikersbasis hebben onder technologen. Deze ontwikkeling zou dus de positie van het Noorse bedrijf op langere termijn kunnen versterken. Opera is ook populair in Afrika en Brazilië, wellicht vanwege de data-saver functies, ondersteuning voor oudere apparaten en op maat gemaakte bronnen voor lokale markten. Wat volgt?

Intenties begrijpen

De Noorse techneuten achter Opera Neon zeggen dat dit een browser is die “de intentie van gebruikers begrijpt” en taken voor hen uitvoert. Het helpt natuurlijk ook bij het zoeken op het web. De software-engineers van Opera beweren dat Opera Neon hiervoor agentic AI-browsingmogelijkheden introduceert. Deze zouden verder gaan dan traditioneel browsen en ook echt de intentie van de gebruiker omzetten in actie.

“We bevinden ons op een punt waarop AI de manier waarop we internet gebruiken en allerlei taken in de browser uitvoeren fundamenteel kan veranderen. Opera Neon brengt dit binnen handbereik van onze gebruikers”, aldus Henrik Lexow, senior AI Product Director bij Opera. “We zien het als een samenwerkingsplatform om samen met onze community het volgende hoofdstuk van agentic browsen vorm te geven.”

Chatachtige browserervaringen

Gebruikers van Opera Neon kunnen “chatten” met behulp van de native en geïntegreerde AI-agent van de browser. Hiermee kunnen ze op het web zoeken, antwoorden en contextuele informatie krijgen over de webpagina waarop ze zich bevinden. Ze hebben ook toegang tot de meeste functies die ze van een AI-chat in een browser gewend zijn.

Opera Neon wordt daarnaast geleverd met een AI-agent die voorheen bekend stond als “browseroperator”. Dit is een technologie die gebruikers de mogelijkheid biedt om routinetaken op het web te automatiseren. Denk aan het invullen van formulieren, het boeken van hotels en winkelen; ongeveer zoals we ons een robotachtige procesautomatiseringsbot op basis van formulieren voorstellen. De browser krijgt hierbij de taak om de inhoud van webpagina’s te “begrijpen en ermee te communiceren”.

Neon voert deze taken lokaal in de browser uit, waardoor de privacy en veiligheid van gebruikers gewaarborgd blijven.

Werken ‘buiten de browser’

“Opera Neon stelt de early adopters in staat om iets uit te proberen wat nog nooit eerder in een browser is vertoond: een complete AI-engine die in staat is om te begrijpen en interpreteren wat de gebruiker wil maken en dit voor hem te creëren”, aldus Lexow en zijn team.

De Opera-medewerker wijst op het vermogen van Neon om AI-agents in te zetten die ‘buiten de browser werken’. Dat wil zeggen: in een virtuele machine in de cloud, die kunnen blijven werken aan de creaties van gebruikers, zelfs wanneer zij offline gaan.

Gebruikers van Opera Neon kunnen de browser bijvoorbeeld vragen om een game, een rapport, een stukje code of zelfs een website te maken. De browser zal dan onderzoeken, ontwerpen en bouwen wat de gebruiker nodig heeft. Opera Neon kan zelfs worden gevraagd om meerdere dingen tegelijk te doen, waardoor echte agentic multitasking rechtstreeks in de browser mogelijk wordt.

Opera Neon is een premium abonnementsproduct. Early adopters kunnen zich hier op de wachtlijst inschrijven.

