Bedrijven kunnen straks vaardigheden ontwikkelen voor Cortana

Microsoft gaat Amazon achterna als het aankomt op virtuele assistent Cortana. Waar het al voor zo’n beetje iedere ontwikkelaar mogelijk is om Amazon Alexa skills te leren, is dat bij Cortana nog wat ingewikkeld. Maar daar komt verandering in. Tijdens de Ignite-conferentie onthulde Microsoft dat het van plan is om bedrijven te helpen met het ontwikkelen van Cortana-toepassingen.

Dat moet gebeuren binnen de nieuwe Cortana Skills Kit for Enterprise. Dat ontwikkelplatform is nu enkel beschikbaar op uitnodiging, maar zal – zodra het algemeen beschikbaar wordt gemaakt – het mogelijk maken voor bedrijven om Cortana-functionaliteit naar hun zakelijke apps te brengen. Zo kunnen medewerkers enkel met hun stem interactie hebben met hun hardware en software.

Bekende software

Javier Soltero, vicepresident van Microsoft en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Cortana, legde tijdens Ignite uit waarom Microsoft besloten heeft om bedrijven toegang te geven tot Cortana. “In basis willen we onze gebruikers de hele dag van waardevolle assistentie voorzien”, aldus Soltero. “De manier waarop we dat doen, hangt af van het moment van de dag en wat een gebruiker probeert te doen. Het is belangrijk dat bedrijven hun werknemers ertoe in staat kunnen stellen Cortana te gebruiken om bedrijfsspecifieke taken uit te voeren.”

De Cortana Skills Kit for Enterprise wordt aangedreven door de Azure Bot Service van Microsoft. Het nieuwe platform maakt verder gebruik van Language Understanding van de Azure Cognitive Services. Dankzij deze combinatie kunnen ontwikkelaars bedrijfsspecifieke vaardigheden ontwikkelen voor Cortana, met gebruik van voor hen bekende middelen. Systeembeheerders krijgen ook de controle over welke skills door wie en wanneer gebruikt kunnen worden en kunnen dat instellen binnen Azure Active Directory.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat voor vaardigheden bedrijven straks kunnen ontwikkelen voor Cortana, maar als proof-of-concept ontwikkelde Microsoft een tool voor helpdesks. Medewerkers die computerproblemen ervaren kunnen met die tool een ticket laten maken zodat de IT-afdeling weet dat ze de medewerker moeten helpen.

Bedrijven die interesse hebben om in het bouwen van een eigen Cortana-skill kunnen via Office.com een uitnodiging aanvragen. Zo kunnen ze het platform al uitproberen, nog voordat het officieel wordt uitgebracht.