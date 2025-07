Denemarken gaat voor krachtigste quantum computer ter wereld

Denemarken kondigt een investering van 80 miljoen euro aan voor wat naar eigen zeggen de krachtigste quantum computer ter wereld moet worden. Het project genaamd QuNorth moet doorbraken realiseren in medicijn- en materialenonderzoek.

De computer start met 50 logical qubits, een cruciaal aantal volgens Jason Zander, executive vice president van Microsoft. “Wanneer we zo’n 50 logical qubits bereiken, beginnen we het werkelijke quantumvoordeel te zien”, verklaart Zander. “Dan kom ik op het punt waar ik iets kan draaien op een quantum computer dat ik niet kan draaien op een klassieke computer.”

Een logical qubit is een virtuele qubit die wordt opgebouwd uit meerdere fysieke qubits om quantuminformatie betrouwbaar te verwerken. Microsoft en Atom Computing creëerden in november vorig jaar 24 logical qubits, het hoogste aantal dat ooit werd bereikt.

Mythische computer met praktische doelen

De quantum computer krijgt de naam Magne, geïnspireerd op de Noorse mythologie waar Magne de zoon van Thor is en bekendstaat om zijn immense kracht. Deze naamgeving reflecteert dat de computer berekeningen moet uitvoeren die huidige systemen miljoenen jaren zouden kosten.

Quantumcomputing kan medicijnontwikkeling en materialenwetenschap fundamenteel veranderen door berekeningen mogelijk te maken die momenteel praktisch onhaalbaar zijn.

Financiering en partners

De financiering komt van de Novo Nordisk Foundation, de non-profit organisatie die het farmaciereus Novo Nordisk controleert, en het door de Deense staat gecontroleerde kredietfonds Export and Investment Fund (EIFO). Microsoft, dat zijn grootste quantumlab in Denemarken heeft, levert de software. Atom Computing bouwt het fysieke systeem.

De ambities reiken verder dan de startcapaciteit. “Wanneer de machine 100 logical qubits bereikt, kunnen we wetenschappelijke problemen gaan oplossen. Bij een paar honderd kunnen we chemie gaan doen en antwoorden beginnen te vinden. En bij 1.000 lossen we alles op”, aldus Zander.

De bouw begint dit najaar en de computer moet eind volgend jaar operationeel zijn. Het project belooft revolutionaire doorbraken in gebieden waar de bijna oneindige combinaties van moleculen klassieke computers voor onoverkomelijke uitdagingen stellen.

