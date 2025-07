Oklo en Vertiv werken aan kernenergieoplossing voor datacenters

Het Amerikaanse kernenergiebedrijf Oklo en Vertiv kondigen een samenwerking aan om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen voor het stroom- en thermisch beheer van hyperscale- en colocatie-datacenters. De technologie die hierbij wordt ontwikkeld draait op elektriciteit afkomstig van Oklo’s kleine kerncentrales.

De samenwerking richt zich op het ontwerpen van modulaire en energie-efficiënte systemen die afgestemd zijn op de specifieke eisen van grootschalige datacenters. De partijen willen de technologie testen in de Aurora-kerncentrale van Oklo, die nog in ontwikkeling is.

De snelle groei van AI en high-performance computing leidt tot een forse stijging in energieverbruik binnen datacenters, met name in de Verenigde Staten. Oklo en Vertiv willen inspelen op deze ontwikkeling met een geïntegreerde benadering waarbij zowel stroomopwekking als koeling op elkaar zijn afgestemd. Door gebruik te maken van restwarmte van Oklo’s centrale ter plaatse om de koelsystemen van Vertiv aan te drijven, hopen de bedrijven het energieverbruik van datacenters terug te dringen.

Kerncentrale met standaardcomponenten

Beide partijen ontwikkelen referentieontwerpen waarmee datacenters hun infrastructuur kunnen aanpassen aan energievoorziening op basis van kernsplijting. Oklo stelt dat het kerncentraleontwerp grotendeels uit standaardcomponenten bestaat en dus relatief snel en flexibel inzetbaar is. Volgens het bedrijf maakt de combinatie van stroom- en koelontwikkeling in een vroeg stadium een efficiënter eindproduct mogelijk. Vertiv benadrukt dat de groeiende belangstelling voor kernenergie binnen de datacentersector vooral komt door de toenemende vermogensdichtheid en koelbehoefte van moderne rekenomgevingen.

Oklo profileert zich niet alleen als leverancier, maar ook als exploitant van zijn centrales. Door centrales direct naast of binnen bereik van datacenters te bouwen, moet integratie met de infrastructuur van de klant eenvoudiger worden. Dat biedt volgens het bedrijf ook ruimte voor maatwerk.

De samenwerking wordt gepositioneerd als een stap in de richting van nieuwe energie- en koelstrategieën voor snelgroeiende digitale sectoren. De eerste toepassingen zullen nog enkele jaren op zich laten wachten, aangezien Oklo’s eerste commerciële centrale nog niet operationeel is.

Lees ook: AWS koopt datacenter dat draait op kernenergie: slimme verduurzaming?