Chinese handelsbeurzen voor cryptovaluta worden ervan beschuldigd dat ze samenspanden in een poging om controle te nemen over het EOS Blockchain-platform. Moederbedrijf Block.One haalde in mei een recordbedrag van 4 miljard dollar op via een initial coin offering (ICO), voordat het in juni het platform lanceerde. Sindsdien zijn er meerdere problemen geweest, meldt onder meer Silicon Angle.

In juni dwong een arbitragebeslissing blockchain-deelnemers bijvoorbeeld om transacties van 27 verschillende accounts die door hackers waren aangevallen niet te verwerken. Deelnemers claimden echter dat die beslissing tegen het idee van een gedecentraliseerde blockchain inging. Ook zou het proces dat gebruikt werd om de beslissing te nemen “lukraak en onprofessioneel” zijn.

Stemmen kopen

In september circuleerde er een rapport op Chinese sociale media die aantonen dat “samenzwering, wederzijdse stemmingen en uitbetalingen” gangbaar zijn bij producenten van EOS-blokken. Het document zou verder aantonen dat het handelsbureau voor cryptovaluta Huobi samen met “andere machtige makers van blocks” expres op elkaar stemmen, “in een poging status en gegarandeerd passief inkomen te behouden”. Daarnaast zou Huobi EOS-cryptovaluta hebben ontvangen in ruil voor zijn stemmen.

Huobi ontkent alle beschuldigingen. Block.One-CEO Brendan Blumer zei dat het bedrijf “op de hoogte is van een aantal niet geverifieerde claims over afwijkende stemmingen door makers van blocks, en de ontkenningen van die claims”.

De EOS Alliance, die de EOS Blockchain moet managen, ontkende de beschuldiging verder niet. In plaats daarvan verzekerde het zijn leden ervan dat als er manipulatie bestond, het “mogelijk niet direct invloed heeft op de publieke perceptie en bedrijfsreputatie van het EOS mainnet”.

“De EOS Alliance erkent en respecteert de zorgen van de EOS-gemeenschap over het kopen van stemmen”, aldus de Alliance. Verder zegt de organisatie dat als het inderdaad voorkomt aangepakt wordt, maar zonder “merkschadende drama en heksenjachten”.