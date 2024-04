Salesforce staat op het punt om datamanagementbedrijf Informatica over te nemen. Als de deal doorgaat, zou dat een van de grootste overnames van het bedrijf tot nu toe zijn.

De gesprekken tussen beide bedrijven zouden in volle gang zijn en een mogelijke deal kan nog deze maand rond zijn. Dat meldt The Wall Street Journal. Informatica helpt klanten bij het beheren van hun cloud-data en heeft op dit moment een waardering van ruim 11 miljard dollar.

De prijs die Salesforce wil betalen ligt echter onder de recente koersstijging van Informatica (bij het sluiten van de beurs op vrijdag 38,48 dollar per aandeel). Die prijsstijging komt deels doordat investeerders gokten op een deal tussen de bedrijven.

Salesforce heeft de afgelopen jaren een enorme overnamehonger gehad. Sinds de eerste overname in 2006 slokte de crm-reus meer dan 70 bedrijven op. De meest recente zijn software-integratieplatform MuleSoft voor 6,5 miljard dollar in 2018, Tableau (data-analyse en -visualisatie) voor 15, 7 miljard in 2019 en teamcommunicatieplatform Slack voor 27 miljard dollar. Die laatste overname is uit 2021.

Investeerders zetten rem op overnames

Na die laatste overname beteugelden activistische investeerders de agressieve aanpak van Salesforce op het gebied van fusies en overnames. Onder die investeerders waren de hedgefondsen Elliott Investment Management en Starboard Value. Volgens deze fondsen moest Salesforce eens wat meer eigen omzetgroei gaan realiseren. Die bleef achter omdat (mogelijke) klanten de hand op de knip hielden qua software-uitgaven. Ook kampte Salesforce met teruglopende inkomsten na een eerdere forse groei tijdens de corona-pandemie.

Salesforce reageerde in 2023 met ontslagen, bezuinigingen en het ontbinden van een commissie voor overnames. Ook kocht het bedrijf 20 miljard dollar van z’n eigen aandelen terug in een poging om vertrouwen in de eigen toekomst uit te stralen richting aandeelhouders. Mede-oprichter Marc Benioff werd weer de enige CEO van het bedrijf, nadat hij die functie enige tijd had gedeeld met Bret Taylor. Die laatste kwam overigens terecht bij Salesforce doordat zijn bedrijf Quip in 2016 werd overgenomen.

De veranderingen waren niet zonder resultaat. De omzet steeg al in het eerste kwartaal van 2023 naar 8,38 miljard dollar, 14 procent meer dan diezelfde periode het jaar ervoor. Salesforce wist daarmee de grommende investeerders terug hun hok in te krijgen. Ook de belofte van AI-tools heeft het Salesforce-aandeel doen terugveren.

