AWS stelt nu alle Claude 3 LLM-versies van Anthropic beschikbaar via Amazon Bedrock. Recent voegde de hyperscaler de grootste variant Claude Opus toe aan het portfolio. Het gebruik van dit model heeft wel een hoger prijskaartje.

Het beschikbaar stellen van alle Claude 3-LLM’s van Anthropic via Amazon Bedrock is op zichzelf niet zo bijzonder, aangezien AWS zelf met een bedrag van 4 miljard dollar fors in de AI-specialist investeert. Eerder zijn via de LLM-dienst de Claude 3-modellen Sonnet en Haiku te gebruiken.

Gebruik Claude 3 Opus-LLM

Voor eindgebruikers betekent het algemeen beschikbaar stellen van de Claude Opus-LLM echter dat zij nu de meest omvangrijke LLM van Anthropic via de AWS-dienst kunnen inzetten. Voor de hand liggende gebruiksdoelen betreffen het ontwikkelen van GenAI-applicaties voor automatiseringstaken, workflows voor medewerkers, het uitvoeren van complexe financiële voorspellingen en hulp bij R&D-activiteiten.

Het Claude 3 Opus-model van Anthropic ondersteunt daarnaast een maximum van 200.000 tokens en interacteert naast in het Engels ook onder meer in het Japans, Spaans en via andere talen. Verder is deze versie van Claude 3, net als de andere, specifiek getraind in het begrijpen en herkennen van foto’s, kaarten, grafieken, technische tekeningen en optical character recognition (OCR).

Anthropic geeft aan dat Claude 3 Opus een krachtiger model is dan het vooraanstaande GPT-4 van concurrent OpenAI, hoewel de meningen daarover verschillen. De claim van Anthropic wordt in ieder geval door benchmarks ondersteund.

Hoger prijsplaatje

Vanwege de uitgebreide capaciteit ligt het prijsplaatje van het Claude 3 Opus-model via Amazon Bedrock wel hoger dan dat van de andere aangeboden Claude 3-LLM’s. De kosten zijn 0,015 dollar per 1.000 input tokens en 0,075 dollar per 1,000 output tokens.

De kosten van bijvoorbeeld Claude 3 Sonnet liggen een stuk lager, met kosten van 0,003 dollar per 1,000 input- en 0,015 dollar per 1.000 output tokens. Het Haiku-model kost 0,00025 dollar per 1.000 input- en 0,000125 dollar per 1.000 output tokens.

Claude 3 Opus van Anthropic is per direct via Amazon Bedrock beschikbaar in de AWS-regio US West (Oregon). Het is niet bekend wanneer dit specifieke LLM in Amazon Bedrock ook in andere regio’s beschikbaar komt.

