Process mining krijgt een steeds belangrijkere rol binnen het automation en orchestration-platform van Appian. Het moet zowel meer inzichten bieden in de processen van organisaties als in de onderliggende Data Fabric. Uiteraard is er ook de nodige ruimte en aandacht voor AI, met de Appian AI Copilot als voornaamste exponent, naast elf nieuwe AI Skills. We zetten de aankondigingen hieronder op een rij.

Sinds de overname van Lana Labs in 2021 door Appian hebben we al het nodige geschreven over de rol die process mining speel in de visie van Appian en automation in het algemeen. Niet alleen Appian is van mening dat process mining en zaken zoals low-code development en RPA goed bij elkaar passen. We zien in de hele markt een convergentie van dit soort ‘efficiëntietechnologieën’ in een groter geheel.

Een nieuwe technologie integreren in een bestaand platform is echter geen sinecure. Om process mining optimaal te kunnen laten renderen, moest Appian eerst nog een andere belangrijke stap zetten. Inzicht in processen krijg je immers alleen maar echt goed als de onderliggende datalaag er klaar voor is. Vandaar dat het bedrijf eerst de nodige aandacht heeft gestopt in de ontwikkeling van de Data Fabric. Voor een uitgebreid verhaal over wat dit nu precies is, verwijzen we je naar het artikel dat we er vorig jaar over hebben geschreven op basis van een interview met Appian-CTO Mike Beckley.

Na de Data Fabric was het de beurt aan process mining om een integraal onderdeel te worden van het Appian Platform. Dat is vanaf vandaag officieel het geval met de aankondiging van Process HQ als onderdeel van het platform.

Appian Process HQ

Process HQ is feitelijk een samenballing van meerdere technologieën. Het bevat onderdelen van Data Fabric, process mining, machine learning en generatieve AI. Het doel van Process HQ is om alle processen die organisaties bouwen binnen/op het Appian Platform te kunnen monitoren en verbeteren. Het idee is dat dit ervoor zorgt dat kosten en risico’s dalen, dat er minder vertragingen optreden en mede daardoor ook betere compliance mogelijk is. Onderaan de streep betekent dit dus betere prestaties voor de business als geheel. Dit allemaal zonder allerlei kostbare en langdradige datacollectieprocessen op te hoeven starten.

De twee belangrijkste componenten van Process HQ zijn Process Insights en Data Fabric Insights. Met Process Insights kunnen gebruikers uit de business-lijn van organisaties met process mining aan de slag. Dit dus zonder dat ze een achtergrond in data science of process mining hoeven te hebben. Het moet hiermee mogelijk zijn om (met behulp van AI) problemen, fouten, knelpunten en vertragingen te identificeren. Dat niet alleen, gebruikers krijgen ook aanbevelingen om dié processen aan te passen die de meeste winst opleveren. Appian belooft een stap-voor-stap begeleiding voor gebruikers, zelfs tot diep in de details van een proces.

Veel van de informatie die Process Insights tot zich neemt, komt uit de Data Fabric. Ook voor dit onderdeel is een component ontwikkeld dat inzichten geeft. Met Data Fabric Insights is het mogelijk om rapportages en dashboards te maken van de beschikbare data. Dit moet ervoor zorgen dat gebruikers sneller inzichten krijgen in wat deze data nu daadwerkelijk zegt en betekent. Gebruikers hebben geen ontwikkelachtergrond of kennis nodig om dit te kunnen doen, belooft Appian. Verder belooft het ook dat het mogelijk is om dit binnen alle denkbare guardrails te doen. Iemand die bepaalde data niet mag zien, krijgt die ook niet te zien.

GenAI-toevoegingen

De tweede set vernieuwingen van het Appian Platform 24.2 heeft – hoe kan het ook anders – te maken met generatieve AI (GenAI). Zo krijgt Appian AI Copilot een belangrijkere rol. Wat er precies nieuw aan is, kunnen we op basis van de informatie die we nu beschikbaar hebben niet helemaal goed duiden. De AI Copilot is zelf niet nieuw in ieder geval. Hij speelt wel een rol in de Data Fabric Insights-component die we hierboven hebben beschreven. De inzichten die uit de Data Fabric gehaald kunnen worden, kunnen er met de Appian AI Copilot nog sneller uitgehaald worden, is het idee.

Verder gebruikt de nieuwste versie van AI Copilot de mogelijkheden van GenAI om het genereren van testcases voor ontwikkelaars te automatiseren. Die moeten over het algemeen per rol dit soort testcases in elkaar zetten. AI Copilot kan dit vanaf nu automatiseren voor de ontwikkelaars. Het is uiteraard de bedoeling dat deze testcases dan ook echt de verschillende rollen goed afdekken. Ontwikkelaars zouden hiermee hun applicaties beter en betrouwbaarder moeten kunnen maken.

Tot slot kondigt Appian vandaag elf nieuwe AI Skills aan. We hadden het in ons artikel over de strategische samenwerking tussen Appian en AWS al even over deze AI Skills, waar Appian vorig jaar tijdens Appian World mee op de proppen kwam. Inmiddels gaan ze ook wat verder dan alleen relatief eenvoudige classificatie en extractie. Het gebruikt voor de nieuwe skills een LLM dat het heeft ingebed in de Appian Cloud. Documenten samenvatten, PII-data identificeren en het genereren van tekst zijn enkele voorbeelden van de nieuwe skills.

Alles grijpt meer en meer in elkaar

Al met al tonen de nieuwe functies in Appian Platform versie 24.2 wat ons betreft vooral aan dat de verschillende componenten steeds meer onderdeel worden van een geheel. Data Fabric en Process Mining zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar ook de AI Copilot speelt een rol in Process HQ. Verder is het wat ons betreft ook nog altijd prettig om te zien dat de AI-functies die Appian toevoegt vrijwel uitsluitend praktisch en zinvol zijn. Daar heb je als organisatie (en als ontwikkelaar) uiteindelijk veel meer aan dan allesomvattende en vaak niet extreem accuraat of veilig functionerende AI.