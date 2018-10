Bitdefender neemt Redsocks over voor netwerksecurity

Bitdefender neemt RedSocks Security over. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf is gespecialiseerd in gedrags- en netwerksecurityanalyses. De overname maakt onderdeel uit van de strategie waarbij Bitdefender zijn portfolio op gebied van netwerksecurity en -analytics probeert te versterken.

RedSocks is erin gespecialiseerd automatisch verdacht gedrag op een netwerk te detecteren. Daarvoor combineert het machine learning, kunstmatige intelligentie en Cyber Threat Intelligence. RedSocks biedt niet-intrusieve, real-time detectie van inbreuken en directe incidentreactiediensten voor zijn klanten. Daarmee biedt het een manier om netwerken tegen grootschalige aanvallen te beschermen.

Betere bescherming

Florin Talpes, CEO en oprichter van Bitdefender, stelt dat zijn bedrijf klanten van RedSocks nu van nog betere bescherming tegen cyberaanvallen kan beschermen. De RedSocks network security analytics en threat intelligence wordt geïntegreerd in GravityZone, waarmee het pakket voor het beschermen van netwerken en apparaten tegen aanvallen aangevuld wordt.

Oprichter van RedSocks Pepijn Janssen laat weten trots te zijn op de overname. Het doel was volgens hem bij oprichting in 2012 om “elk type organisatie te dienen en hen langetermijnwaarde te bieden”. De overname van Bitdefender stelt zijn bedrijf ertoe in staat die doelen daadwerkelijk te realiseren.

Meer klanten

Bitdefender heeft zowel in de Verenigde Staten als in Europa klanten. Maar de overname van RedSocks opent de mogelijkheid voor een breder internationaal netwerk. De overname van RedSocks zal in elk geval zorgen dat het bedrijf sneller groeit in Europa. De aanwezigheid van Bitdefender in Nederland zal groeien en belangrijker worden.

De overnamedeal werd op 11 oktober gesloten en de komende tijd worden alle klanten, medewerkers en software van RedSocks in de Bitdefender Group ondergebracht. “We zijn er klaar voor om met het nieuwe team van RedSocks aan de slag te gaan. Beide teams zouden niet enthousiaster kunnen zijn om samen te werken en te innoveren en van nog grotere waarde te zijn voor onze klanten en partners”, concludeert Talpes.