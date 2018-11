Blockchain is nu populairder dan cryptovaluta

Het is niet iets waar iedereen het over heeft, maar in toenemende mate wel een trend. Blockchain wordt volgens Google Trends steeds populairder. Volgens de zoekmachine tonen mensen tegenwoordig meer interesse in blockchain dan in cryptovaluta.

Dat meldt The Next Web op basis van Google Search-gegevens. Tot ergens in januari was ‘cryptocurrency’ een uiterst populaire zoekterm bij Google. Vreemd is dat niet: de hype was toen op z’n grootst en vrijwel iedereen had wel op de een of andere manier van cryptovaluta als de bitcoin gehoord. Maar nu wordt de onderliggende technologie van al die virtuele munten steeds populairder.

De eerste keer dat ‘blockchain’ populairder werd dan ‘cryptocurrency’ was afgelopen juli. Sindsdien trok de term gaandeweg steeds meer zoekopdrachten en sinds september zoeken mensen ook consistent meer op blockchain. Dat komt vermoedelijk doordat er minder ‘nieuw’ is aan cryptovaluta.

Blockchain heeft de toekomst

Blockchain daarentegen lijkt een interessante technologie, waar ook steeds meer mee gedaan wordt. Steeds meer techbedrijven springen aan boord van de trein en ontwikkelen producten met blockchain. De gedecentraliseerde registertechnologie zou veiliger zijn dan andere technieken en ook een stuk beter werken.

Het lijkt er dan ook op dat blockchain in elk geval voor een deel de toekomst heeft. Dat heeft het meer dan technieken als cryptovaluta, die nu populair zijn, maar tegelijk te fraudegevoelig lijken om definitief door te breken. Dat stelde JP Morgan CEO Jamie Dimon ook al eens: volgens Dimon was bitcoin veel te fraudegevoelig. “Blockchain is echt, het is een technologie, maar bitcoin is niet hetzelfde als een echte valuta”. Dat zou het volgens Dimon ook nooit worden.