Google zou overwegen premiumfuncties van de zoekmachine onder te brengen in een betaald abonnement.

Dat schrijft Financial Times op basis van bronnen. De features zouden kunnen vallen onder het One AI Premium-abonnement van Google, dat eerder Gemini naar Gmail en Docs bracht. Gemini helpt bijvoorbeeld bij het opstellen van uitnodigingen voor etentjes of het maken van reisschema’s. De exacte premiumfuncties voor de zoekmachine worden echter niet duidelijk vermeld in het artikel van Financial Times.

Indien de zoekmachine betaalde mogelijkheden krijgt, zou dit voor het eerst zijn dat het kernonderdeel van Google niet volledig gratis toegankelijk is. Niettemin blijft traditioneel zoeken kosteloos, omdat Google advertenties blijft tonen. Ook betalende gebruikers zullen nog steeds advertenties zien.

Momenteel werken engineerrs aan de ontwikkeling van de premiumfuncties. Een definitief besluit van het management van Google over de uitvoering van dit plan moet nog worden genomen. Als het plan wordt uitgevoerd binnen One AI Premium, zou het onderdeel worden van het maandelijkse abonnement van 21,99 euro.

Hoge kosten

Sinds de opkomst van ChatGPT experimenteert Google met nieuwe AI-mogelijkheden in zijn zoekmachine, zoals een plan voor gedetailleerde antwoorden met links voor meer informatie. Echter, vanwege de hoge kosten voor de extra computerresources heeft de techgigant tot nu toe terughoudendheid getoond bij het beschikbaar maken van dergelijke functies. Het onder brengen van premiumfuncties in het abonnement zou voor Google een oplossing zijn om de kosten te dekken.

