Qualys lanceert Container Security-oplossing voor AWS Marketplace

Qualys heeft een nieuwe oplossing voor containerbeveiliging gelanceerd. Het gaat om Container Security voor de AWS Marketplace. Gebruikers krijgen daarmee inzicht in container-applicaties die op AWS draaien en kunnen hier de beveiliging voor realiseren.

Qualys Container Security is door DevOps- en SecOps-teams te gebruiken om container-native-apps op AWS te monitoren en te beveiligen, zonder de bestaande Continuous Integration and Deployment (CI/CD)-pijplijnen te onderbreken. De inhoud van een containerimage is te beoordelen op kwetsbaarheid. Daarnaast kunnen de teams bepalen welke images geïmplementeerd worden, inzicht krijgen in de activiteit van runtime-applicaties en het normale applicatiegedrag automatisch afdwingen.

Verder is het voor gebruikers mogelijk om een dynamische analyse te maken van alle activiteiten binnen de applicaties. Philippe Courtot, voorzitter en CEO bij Qualys, geeft aan dat containers een nieuwe snelheid en schaal van bedrijfsinnovatie teweeggebracht hebben. Ze veranderen echter ook de vereisten om applicaties te beveiligen en te monitoren. “Qualys Container Security stelt bedrijven in staat inzicht en beveiliging in te bouwen in hun container-native-applicaties die draaien op AWS.”

Qualys

De Container Security is onderdeel van het Cloud Platform van het bedrijf. Daarmee moeten klanten een uniform beeld van IT, beveiliging en compliance tussen on-premise assets, endpoints, clouds, containers en web-apps krijgen. De kosten en de complexiteit van het beheren van meerdere beveiligingsleveranciers moeten daardoor verminderd worden.

Op dit moment biedt het platform achttien volledig geïntegreerde, centraal beheerde en automatisch bijwerkende beveiligings- en compliance-oplossingen. Het platform moet klanten door het automatisch verzamelen en analyseren van veiligheids- en compliancegegevens van IT-middelen schaalbaarheid, zichtbaarheid, nauwkeurigheid en diverse mogelijkheden om cyberaanvallen te bestrijden bieden. Ook moet er beveiliging ingebouwd kunnen worden voor digitale transformatie.