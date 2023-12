De Israëlische securityspecialist Wiz heeft onlangs branche- en landgenoot Raftt overgenomen. Hiermee wil Wiz zijn portfolio van security-oplossingen en -toepassingen voor cloud en DevOps verder uitbreiden.

Met de overname krijgt Wiz een specialist in handen die zich volledig richt op de security van cloudgebaseerde pipelines en frameworks voor appontwikkeling. Raftt heeft namelijk een tool waarmee ontwikkelaars hun runtime-omgeving naar de cloud kunnen brengen voor tests en debugging. Hiervoor kunnen ontwikkelaars dan hun eigen bestaande tools gebruiken.

Door de overname wordt de tool geïntegreerd in het platform en de diensten van Wiz. Dit moet gebruikers uiteindelijk kosten besparen voor het oplossen van applicatieproblemen in de productie-omgeving. Dit door preventief deze problemen al bij de bron in het ontwikkelingsproces aan te pakken, met behulp van de Raftt-technologie.

Eerste overname

Volgens Bloomberg wordt het overnamebedrag voor de transactie tussen de 40 en 50 miljoen dollar geschat. Beide bedrijven zelf hebben geen financiële details bekendgemaakt.

Voor Wiz is de overname een primeur. Het driejarig bedrijf doet namelijk zijn eerste overname ooit. Toch heeft een overname het bedrijf al eens in de problemen weten te werken. Zo kwam het bedrijf even op de zwarte lijst van SentinelOne terecht na geruchten over overnameplannen van het lange bestaande SentinelOne door ‘nieuwkomer’ Wiz.

