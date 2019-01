20-jarige student bekent hacken van Duitse politici en journalisten

Een twintigjarige student heeft bekent schuldig te zijn aan een van de grootste data breaches in Duitsland, meldt Reuters. Bij die aanval werden honderden Duitse politici – waaronder bondskanselier Angela Merkel – journalisten en andere bekende personen gehackt.

De politie heeft niet aangegeven wie de student is. Wel is bekend dat hij nog bij zijn ouders woont, geen computerexpert is en niet eerder veroordeeld is. De student wist toegang te krijgen tot de persoonlijke data en documenten van ongeveer duizend mensen. De student is aangehouden nadat de politie een huis in de staat Hesse onderzocht. Onderzoekers hebben een computer in beslag genomen die de verdachte twee dagen daarvoor had verwijderd, evenals een backup van data.

De student is inmiddels vrijgelaten en werkt mee met de onderzoekers. “De verdachte heeft toegegeven alleen te hebben gehandeld bij het bespioneren van data en de ongeautoriseerde publicatie van data”, aldus de autoriteiten. “Het onderzoek heeft vooralsnog geen bewijs geleverd voor de samenwerking met een derde partij.”

Andere verdachten

Eerder werd gedacht dat Russische hackers achter de aanval zaten. Het Kremlin ontkende dit. Ook was er speculatie dat extreem-rechts achter de aanval zat. De aanklagers weigerden nu om te reageren op eventuele politieke sympathieën van de verdachte, maar zeiden wel dat er geen radicaal materiaal is gevonden. “De verdachte zei dat zijn motivatie ergernissen over openbare verklaringen van de politici, journalisten en publieke figuren betrof”, aldus aanklager Georg Ungefuk.

De verdachte, die een gevangenisstraf van maximaal zes jaar kan krijgen, was volgens Ungefuk niet op de hoogte van de consequenties van zijn acties. Als gevolg van de hack wordt er nu opgeroepen om strengere regels rondom databeveiliging op te stellen. Dit heeft ook te maken met de dreiging van Steve Bannon, voormalig chief strategist van de Amerikaanse president Donald Trump, die zei de Europese Parlementsverkiezingen te gebruiken om de EU te ondermijnen.