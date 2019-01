Barracuda Networks introduceert Forensics and Incident Response voor klanten die gebruik maken van Barracuda Total Email Protection. De oplossing biedt bedrijven een geautomatiseerde reactie op incidenten, zodat ze aanvallen die per mail plaatsvinden snel en eenvoudig kunnen bestrijden.

Op die manier kunnen organisaties sneller en efficiënter e-mailbedreigingen tegengaan. Aanvallers proberen steeds vaker om traditionele e-mailbeveiligingsmaatregelen te omzeilen en maken daarvoor gebruik van social engineering. De mails die ze versturen bevatten dan ook geen kwaadaardige code of links, maar vragen om inloggegevens, gevoelige informatie of gaat om een crimineel die zich voordoet als een leidinggevende.

Aanvallen tegengaan

Met behulp van Forensics and Incident Response kunnen beheerders doelgerichte aanvallen onderzoeken die worden gemeld door gebruikers. Zij kunnen dan alle gebruikers achterhalen die zijn aangevallen en kwaadaardige e-mails direct verwijderen uit deze mailboxen. Ook kunnen ze gebruikers die het doelwit zijn een waarschuwing sturen. Verder kan het platform de inhoud van reeds afgeleverde e-mailberichten achteraf analyseren op dreigingen. Dit biedt klanten en partners nieuwe mogelijkheden om proactief e-maildreigingen te detecteren.

Volgens Alain Luxembourg, regional director Benelux voor Barracuda, kost het bedrijven op dit moment vaak uren en soms zelfs dagen om een aanval via e-mail te identificeren. De reactie daarop duurt dan vervolgens ook nog lang, mede doordat veel processen met de hand plaatsvinden. Forensics and Incident Reponse doet daar iets aan volgens Luxembourg. “Het [verschaft] organisaties de tools en informatie waarmee ze sneller en proactiever kunnen reageren op securityincidenten, binnen enkele minuten in plaats van uren of dagen.”

Ian Kilpatrick, EVP Cybersecurity bij Nuvias, vult aan dat een snelle reactie en aanpak van aanvallen via e-mail cruciaal zijn om bedrijven goed te laten functioneren. “Om de frequente aanvallen tegen te gaan die door hun klanten worden gemeld, hebben onze EMEA channelpartners geautomatiseerde en intelligente beveiligingsoplossingen nodig. Forensics and Incident Response van Barracuda is een grondige en snelle analytische oplossing waarmee het mogelijk is om beveiligingsincidenten snel te identificeren en aan te pakken.”