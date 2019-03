Mimecast wil bedrijven verder beveiligen via zijn nieuwe Threat Center. Hierin houden experts van het beveiligingsbedrijf contsant het dreigingsbeeld in de gaten, en voorzien ze organisaties van relevante en praktische informatie. Daardoor moeten bedrijven hun beveiliging tegen actuele dreigingen aanscherpen, aldus het bedrijf.

Mimecast verwerkt maandelijks data gegenereerd door het internetverkeer en ruim 12 miljard e-mails van meer dan 33.000 organisaties wereldwijd. Het nieuwe Threat Center analyseert die informatie en legt aan de hand daarvan actuele beveiligingstrends bloot. Op basis van geanonimiseerde data over gebruikersgedrag, beveiligingsmaatregelen van bedrijven en gerichte aanvallen worden diepgaande rapporten opgesteld.

De rapporten bevatten verdere informatie over het onderzoek naar kwetsbaarheden. Ook wordt nieuwe en gerichte malware geanalyseerd, evenals aanvallen op specifieke branches. Het Threat Center geeft daarnaast iedere maand een Email Security Risk Assessment (ESRA) uit, wat een overzicht is van e-maildreigingen die door de beveiligingslaag van bedrijven kunnen komen.

De bedoeling is dat bedrijven met de informatie hun beveiligingsstrategieën en risicobeheersing verder kunnen verbeteren.”Met de juiste informatie kunnen bedrijven hun middelen effectief en op de goede manier inzetten tegen acute dreigingen”, aldus Joshua Douglas, Vice President of Threat Intelligence bij Mimecast.

Daarbij krijgen beveiligingsteams dan ook de middelen om hun interne beveiligingsorganisatie aan te passen op het specifieke dreigingsbeeld voor hun branche. Ook is het interne beleid aan te passen op basis van de informatie, en is duidelijk waar gebruikers voor gewaarschuwd moeten worden.

Microsoft Word

De eerste analyse van een nieuw ontdekte kwetsbaarheid is al uitgebracht. Het gaat om een fout in Microsoft Word, waarmee het mogelijk is om een aanval via een andere kwetsbaarheid te maskeren. Beveiligingssystemen merken een aanval niet op wegens een fout in de verwerker van een integer overflow, waarna criminelen de controle over het aangevallen systeem bemachtigen.

Het nieuwe centrum wordt geleid door Joshua Douglas, Vice President of Threat Intelligence bij Mimecast. Douglas heeft al meer dan twintig jaar ervaring in het beveiligen van grote organisaties. “Met de juiste informatie kunnen bedrijven hun middelen effectief en op de goede manier inzetten tegen acute dreigingen”, zegt Douglas. “Zo neemt de complexiteit af en kunnen organisaties zichzelf beschermen, zonder dat de kosten stijgen.”