Nvidia werkt aan supercomputer-platform en AI-gedreven diagnoses

Nvidia, fabrikant van GPU’s en computers, stelt dat kunstmatige intelligentie (AI) zo ver is gekomen dat het betrouwbaar genoeg is om in te zetten bij het diagnostiseren van ziektes en het ontdekken van nieuwe medicatie. Om dat mogelijk te maken werkt het nu samen met twee gezondheidsorganisaties.

Specifiek werkt het bedrijf met de American College of Radiology aan een open AI-architectuur en een referentie-implementatie, schrijft Silicon Angle. Daarnaast werkt het met de Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine (ATOM)-organisatie aan een nieuw supercomputer-platform.

De open AI-architectuur en referentie-implementatie is gericht op radiologen die zich specialiseren in het gebruik van medische beeldvorming om ziekten te diagnosticeren en te behandelen. De referentie-implementatie gebruikt de Nvidia Clara AI-toolkit, die drie belangrijke AI-mogelijkheden biedt. Het gaat onder meer om door AI geassisteerde annotatie, transfer learning en federated learning.

Radiologen kunnen nieuwe algoritmes creëren, ze valideren, ze delen met collega’s en ze aanpassen voor een reeks aan diagnostische doeleinden, terwijl ze zich er ook van verzekeren dat de data die gebruikt wordt voor de training veilig blijft.

De toolkit zit verwerkt in het nieuwe ACR AI-LAB software-platform dat gratis beschikbaar is voor radiologen om AI-algoritmes te gebruiken en te ontwikkelen op basis van hun eigen patiëntgegevens. De AI-modellen worden daarbij naar de patiëntgegevens gebracht in plaats van andersom, in tegenstelling tot eerdere programma’s. Daardoor blijft de gebruikte data vertrouwelijk. Daarnaast helpt het bij het verbeteren van de diversiteit van AI-training en het valideren van de algoritmes, stelt Nvidia.

Ontdekken van medicatie

Ook wil Nvidia helpen bij het bereiken van betere patiëntresultaten door nieuwe geneesmiddelen te ontdekken. Daarvoor werkt het samen met ATOM aan een nieuw AI-gebaseerd platform dat ontworpen is om het proces te versnellen.

ATOM werd in 2017 opgericht om het lange proces om nieuwe medicatie te maken te versnellen. Het nieuwe platform verwerkt volgens hen een verscheidenheid aan complexe gegevens, waaronder geanonimiseerde menselijke klinische gegevens. Artsen kunnen daarmee gebruikmaken van datagedreven modellen en algemeen moleculair ontwerp, om te helpen in het ontwerpen van nieuwe medicatie. De effecten van die medicatie kunnen gesimuleerd worden binnenin een computeromgeving.

Het platform van ATOM draait op een supercomputer die aangestuurd wordt door GPU’s van Nvidia. De organisatie stelt dat het dit beschikbaar maakt voor de medische onderzoeksgemeenschap om te helpen sneller nieuwe medicatie te vinden.