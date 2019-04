Red Hat: ‘Vrijwel alle bedrijven zien belang van open source in’

Vrijwel alle bedrijven wereldwijd zien tegenwoordig het belang in van open source. Dat blijkt uit het nieuwe Red Hat State of Enterprise Open Source-rapport, gebaseerd op 950 interviews met wereldwijde enterprise IT-leiders. Slechts 1 procent van de enterprises verwerpt dat belang.

“De vraag is niet langer wanneer jouw enterprise open source-technologieën moet adopteren. De vraag is wanneer en hoe”, stelt Jim Whitehurst, CEO van Red Hat, in het rapport, meldt ZDNet. Volgens het bedrijf worden dergelijke technologieën dan ook steeds meer gebruikt in “categorieën die historisch gezien meer geassocieerd zijn aan eigen applicaties”. Het gaat onder meer om cloud-management, beveiliging en opslag.

De keuze om open source-technologieën te gaan gebruiken, wordt vaak gemaakt omdat het goedkoper is. 33 procent van de enterprise-gebruikers stelt dat de lagere total cost of ownership (TCO) het belangrijkste voordeel is. 29 procent besloot dergelijke technologieën te gebruiken omdat het ze toegang geeft tot de nieuwste innovaties.

Maar ook betere beveiliging, hogere kwaliteit software, toegang tot ondersteuning en de optie om software aan te passen worden als voordelen genoemd.

Zorgen

Aan de andere kant zijn er nog wel wat zorgen om open source-technologieën. 38 procent geeft aan dat beveiliging bijvoorbeeld iets is waar ze zich nog zorgen om maken. Wordt de code namelijk niet goed in de gaten gehouden, dan bestaat de kans dat een bedrijf beveiligingspatches en -oplossingen mist. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Equifax, dat creditcardgegevens van 143 miljoen Amerikanen lekte door Apache Struts niet te updaten.

Toch blijft het gebruik van open source-software alleen maar stijgen. Vorig jaar groeide het gebruik van dergelijke software bij 68 procent van de ondervraagde enterprises, terwijl slechts 3 procent er helemaal mee ophield. 59 procent verwacht zijn inzet te vergroten, 2 procent ziet zichzelf in de toekomst weglopen van open source.

Toch gebruiken enterprises volgens Red Hat nog wel veel eigen software. “Verandering is traag. Maar eigen software neemt af naar het punt waar het gebruik ervan over twee jaar in de buurt komt van open source.” Dat komt vooral omdat eigen progamma’s geen antwoord hebben op de innovaties van open technologie.