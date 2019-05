Grote Windows 10 mei 2019 update is nu beschikbaar voor iedereen

Microsoft stelt zijn grote nieuwe update onmiddellijk beschikbaar via het officiële Windows Update-kanaal. Wie nu manueel op updaten klikt, krijgt hem direct binnen. Wie de Windows 10 mei 2019 update niet krijgt aangeboden, kan hem ook nog manueel installeren.

De Windows 10 mei 2019 update is sinds 9 april beschikbaar voor Windows Insiders om te testen. Deze keer duurde de testperiode veel langer dan voorgaande updates om het probleem van de vorige update niet opnieuw te herhalen. Toen moest Microsoft na enkele dagen de update intrekken omdat bij bepaalde systemen bestanden werden verwijderd, samen met nog andere problemen. Pas midden december werd de update breed uitgerold naar alle gebruikers, een dikke twee maanden na de initiële release.

Microsoft heeft in de Windows 10 mei 2019 update een heleboel nieuwe functies verwerkt. Zo is er voortaan een licht thema als tegengewicht tegen het donkere thema dat in de vorige update zat. Je kan ook inloggen zonder wachtwoord, net als alle andere Microsoft-apps vandaag. Niet onbelangrijk: Windows 10 mei 2019 update heeft dubbel zoveel opslag nodig als voordien (32 GB in plaats van 16 GB).

Nieuwe functies

Een belangrijke nieuwe toevoeging op vlak van veiligheid is de Windows Sandbox. Hiermee kan software in een container worden getest zonder het besturingssysteem aan te tasten. Verder werd het startmenu gestroomlijnd met minder tegels en kant-en-klare mappen. Er kunnen ook meer ingebouwde apps worden verwijderd.

Je hebt met de Windows 10 mei 2019 update ook veel meer controle over je updates. Zo kan je voortaan kiezen om de huidige Windows-versie te behouden en enkel security-updates installeren. Windows 10 Home- en Pro-gebruikers krijgen daarnaast de mogelijkheid om toekomstige feature- en security-updates met 35 dagen uit te stellen. Het besturingssysteem zal ook op een intelligente manier kunnen detecteren op welke momenten je de pc nog aan het gebruiken bent, zodat updates pas worden uitgevoerd wanneer je niet meer actief bent.

Nu installeren

Microsoft adresseert ook de kwaliteitsproblemen waar het in 2018 mee kampte. Zowel de April 2018 Update als de October 2018 Update moesten worden uitgesteld vanwege compatibiliteitsproblemen en andere bugs die het bedrijf niet op tijd had gedetecteerd. Met de Windows 10 mei 2019 update koos Microsoft voor een voorzichtigere aanpak met een lange testtijd van anderhalve maand bij Windows Insiders.

Wie vandaag al met de Windows 10 mei 2019 update aan de slag wil, moet eenvoudigweg naar Windows Update gaan en op ‘Zoeken naar updates’ klikken. Als Microsoft jouw systeem een groen licht heeft gegeven, verschijnt de update en start die automatisch met downloaden.

Krijg jij de update niet aangeboden en wil je er toch mee aan de slag? Klik dan hier om de update manueel bij Microsoft zelf te downloaden via een installatie-assistent. Bedrijven wachten best nog wat langer en kunnen deze gids volgen om de update verder uit te stellen.