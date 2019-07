‘Cloud-apps vormen volgens helft organisaties risico voor cyberaanvallen’

Cloud-apps maken bedrijven het doelwit van cyberaanvallen. Dat denkt 49 procent van de organisaties, blijkt uit onderzoek van Thales onder 1.050 IT-beslissers wereldwijd. 54 procent denkt dat IoT-apparaten de reden zijn dat ze het doelwit zijn van criminelen, 50 procent legt de schuld bij webportals.

Bedrijven doen dan ook veel om zich te beveiligen tegen cyberaanvallen, door cloud-apps van diverse beveiligingsopties te voorzien. Zo vertrouwt driekwart van de organisaties op toegangsbeheer bij de beveiliging tegen de risico’s van cloud-apps.

Bedrijven gebruiken met name tweestapsverificatie (58 procent), smart single sign-on (49 procent) en biometrische authenticatie (47 procent) bij de beveiliging van hun cloud- en webgebaseerde apps.

“Dit onderzoek toont aan dat als organisaties zich niet goed beveiligen, zij zichzelf blootstellen aan onnodige dreigingen”, stelt Tina Stewart, vice president market strategy for cloud protection and licensing activity bij Thales. “Terwijl organisaties grip krijgen met behulp van access management, moeten IT-beslissers ervoor zorgen dat zij de risico’s van hun cloudapplicaties begrijpen om de relevante beveiligingsoplossingen te implementeren. Zonder effectieve hulpmiddelen voor access management lopen organisaties een groter risico op inbreuken en extra kosten.”

Meer investeren in access management

Die les is ook bij de IT-beslissers geland, zo blijkt uit het onderzoek. Vrijwel alle organisaties hebben in de afgelopen twaalf maanden meer aandacht besteed aan access management. Daarbij ging de aandacht vooral naar het opleiden van het personeel, zo geeft 52 procent aan. Verder investeren bedrijven extra in access management (45 procent) en proberen ze ervoor te zorgen dat access management een prioriteit wordt bij het bestuur (44 procent).

Toch blijft inefficiënt cloud-access management een zorg voor 95 procent van de IT-beslissers. De grootste zorgen ontstaan rondom de impact op beveiliging (52 procent), de beschikbare tijd van IT’ers (44 procent) en kosten (36 procent).

Verder zijn kosten (40 procent), menselijke fouten (39 procent) en problemen bij de integratie (36 procent) problemen bij het implementeren van de oplossingen voor toegangsbeheer.