Microsoft wil datadeling tussen bedrijven vereenvoudigen met overeenkomsten

Microsoft heeft diverse overeenkomsten voorgesteld die bedrijven in kunnen zetten als ze data willen delen over verschillende computing-systemen en -diensten. Het gaat om drie conceptvoorstellen van overeenkomsten voor verschillende scenario’s.

Bedrijven konden altijd al data delen, maar dit is volgens Microsoft vaak chaotisch. Reden is dat er geen consistente en gestandaardiseerde voorwaarden en licentie-overeenkomsten zijn. De drie conceptvoorstellen moeten dat oplossen, schrijft Silicon Angle.

Open source

De overeenkomsten zijn ontworpen om bedrijven “maanden of jaren” aan onderhandelen te besparen om hun eigen contracten op te stellen, vertelt Erich Andersen, corporate vice president en chief IP counsel van Microsoft, op LinkedIn. Microsoft probeert op die manier een soort open source-licentiestructuur op te zetten voor datadeling. In de open source-industrie zijn er er namelijk diverse vooraf goedgekeurde licenties die bedrijven kunnen gebruiken als ze broncode willen delen. Het gaat bijvoorbeeld om de Apache- en BSD-licenties. “We willen voor data doen wat open source voor code deed”, aldus Andersen. De voorstellen zijn gepubliceerd op de website van Microsoft, waar het bedrijf om feedback en input vraagt om ze beter te maken. De conceptovereenkomsten zijn gedeeld onder Creative Commons-licenties.

Drie overeenkomsten

Op dit moment staan er dus drie voorstellen voor overeenkomsten online. De eerste is een Open Use of Data Agreement, waarmee het delen van open datasets die geen persoonlijke data of data in eigendom van een data-provider omvat, wordt geregeld. Volgens Microsoft is dit het meest open contract met de minste restricties.

Ook is er de Computational Use of Data Agreement. Deze overeenkomst draait om datasets die bedoeld zijn om kunstmatige intelligentie te trainen en materialen van derde partijen bevatten. Het gaat dus om datasets waarin sommige informatie open is en een ander deel door auteursrechten beschermd wordt. De beschermde elementen mogen niet opnieuw gepubliceerd of gedistribueerd worden.

Tot slot is er de Data Use Agreement for Open AI Model Development. Dit contract is ontworpen voor onderliggende data met elementen die mogelijk privacy bevatten. Ook is het ontworpen voor wanneer data het eigendom is van de controller van de gegevens.