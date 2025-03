‘Microsoft zegt enkele CoreWeave-overeenkomsten op om leveringsproblemen’ 

Microsoft trok zich terug uit enkele van zijn overeenkomsten met cloudcomputingprovider CoreWeave. Dit vanwege leveringsproblemen en gemiste deadlines. De Financial Times meldt dit op basis van anonieme bronnen.

Volgens de krant heeft Microsoft verschillende lopende contracten met CoreWeave, waarvan het computerkracht vanuit datacenters afneemt. Deze samenwerking is miljarden dollars waard. CoreWeave, opgericht in 2017, biedt toegang tot datacenters en krachtige chips voor AI-workloads, voornamelijk geleverd door Nvidia.

Concurrent van Azure en AWS

CoreWeave is een van de meest gewilde bedrijven in de AI-industrie. Het bedrijf biedt ondernemingen toegang tot grafische verwerkingseenheden (GPU’s) die AI-diensten aandrijven. Het door Nvidia gesteunde bedrijf, dat concurreert met cloudplatforms zoals Azure en AWS, legt de basis voor een van de grootste beursgangen in recente tijden. CoreWeave streeft naar een waardering van meer dan 35 miljard dollar bij zijn beursnotering in New York en wil daarbij meer dan 3 miljard dollar ophalen, meldde Techzine eerder. Volgens de Financial Times is Microsofts besluit om enkele contracten met CoreWeave te beëindigen niet gerelateerd aan een bredere verschuiving in zijn datacenterplannen.

CoreWeave, Microsoft en Nvidia hebben niet direct gereageerd op een verzoek om commentaar van Reuters.

Update 15:30

Inmiddels is er een officiële reactie vanuit CoreWeave in onze inbox gevallen. We hebben deze hieronder in zijn geheel (en in het Engels) toegevoegd:

“We pride ourselves in our client partnerships and there have been no contract cancellations or walking away from commitments. Any claim to the contrary is false and misleading.”

Overname van Weights & Biases

Dinsdag nam CoreWeave het AI-ontwikkelaarsplatform Weights & Biases over voor een onbekend bedrag, als onderdeel van zijn strategie om zijn cloudplatformaanbod uit te breiden. Weights & Biases, gevestigd in San Francisco en sinds de oprichting in 2017 goed voor meer dan $250 miljoen aan investeringen, bouwde een platform dat de ontwikkeling van AI-modellen versnelt. Het biedt AI-ontwikkelaars uitgebreide tools, zoals mogelijkheden om trainingsdatasets te beheren, modelwijzigingen te testen en technische problemen op te lossen

Daarnaast biedt Weights & Biases gespecialiseerde functies. Denk daarbij aan tools om hallucinaties van AI-modellen te corrigeren. Het platform is een groot succes en wordt naar eigen zeggen gebruikt door meer dan een miljoen AI-ingenieurs, waaronder professionals van OpenAI, Meta, Nvidia, Snowflake en Toyota. Die mogelijke overname voor CoreWeave, waarmee een bedrag van $1,7 miljard gemoeid is, zou passen in het streven naar een beurgsgang van CoreWeave.