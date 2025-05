Snowflake zet opmars voort met forse omzetstijging

Snowflake overtrof de verwachtingen van analisten op het gebied van winst en omzet, wat leidde tot een stijging van de aandelenkoers na sluiting van de beurs.

Het bedrijf, dat cloudgebaseerde dataplatforms levert aan ondernemingen, rapporteerde een aangepaste winst van 24 cent per aandeel. Dit was hoger dan de verwachte 21 cent. De kwartaalomzet passeerde voor het eerst de grens van één miljard dollar en kwam uit op 1,04 miljard dollar, een stijging van 26% vergeleken met een jaar eerder. Analisten gingen uit van 1,01 miljard dollar.

De productomzet, afkomstig van het gebruik van rekenkracht, opslag en databandbreedte door klanten, kwam uit op bijna 997 miljoen dollar – eveneens 26% meer dan een jaar geleden en boven de prognose van 962 miljoen dollar. Hoewel Snowflake na correcties winstgevend is, noteerde het bedrijf onderaan de streep nog altijd een nettoverlies van 429,9 miljoen dollar.

Topman Sridhar Ramaswamy gaf aan dat het bedrijf zich blijft richten op gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor zakelijke toepassingen. Hij benadrukte dat er grote kansen liggen om waarde te leveren over de hele levenscyclus van data.

Voor het lopende kwartaal mikt Snowflake op een productomzet tussen 1,035 en 1,04 miljard dollar, wat opnieuw een record zou zijn. Analisten verwachtten eerder gemiddeld 1,02 miljard dollar.

Op jaarbasis voorspelt het bedrijf een omzet van 4,325 miljard dollar, wederom boven de gemiddelde verwachting van 4,28 miljard dollar. Dit zou een jaarlijkse groei van 25% betekenen.

Ook op productniveau boekt Snowflake vooruitgang. Zo maakte het bedrijf bekend dat het voortaan volledig ondersteuning biedt voor het populaire Apache Iceberg-formaat. Dit maakt het mogelijk voor bedrijven om met Iceberg-tabellen te werken op het platform van Snowflake, zonder dataverplaatsing. Dit is een belangrijke stap voor AI-toepassingen en geavanceerde data-analyse.

Snowflake kreeg overheidscertificering

Daarnaast behaalde Snowflake in april een belangrijke certificering om te kunnen opereren binnen de Amerikaanse overheidssector. Dankzij de Impact Level 5-goedkeuring van het Amerikaanse ministerie van Defensie mag het platform gebruikt worden door onder andere het leger, de marine, de luchtmacht en de ruimtevaartafdeling, evenals door gelieerde partijen.

Al met al versterkt dit de positie van Snowflake, wat ook gewaardeerd wordt door beleggers. Het aandeel steeg vandaag met meer dan 7% in de handel na sluitingstijd. Sinds het begin van het jaar is de koers met 16% gestegen, terwijl de bredere S&P 500 nauwelijks is veranderd.