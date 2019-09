Sophos maakt tool voor sandboxen van applicaties open source

De Britse securityspecialist Sophos heeft zijn Sandboxie-project open source gemaakt. Sandboxie is een Windows-tool waarmee gebruikers iedere applicatie in een beveiligde sandbox kunnen draaien.

Sandboxie werd deze weeke omgezet naar een gratis download. Sophos maakte hierbij bekend de broncode onder een open source-licentie te publiceren, schrijft ZDNet. Seth Geftic, Director of Product Marketing van de beveiligingsspecialist geeft dat er al enige tijd opties voor de toekomst van Sandboxie worden bekeken.

“Het is nooit een significant component van de zaken van Sophos geweest”, aldus Geftic. “De gemakkelijkste en goedkoopste beslissing voor Sophos was om te stoppen met Sandboxie. Maar we houden te veel van de technologie om het te zien verdwijnen. Nog belangrijker: we houden te veel van de Sandboxie-gemeenschap om dat te doen.”

Het bedrijf vond het dan ook het beste om Sandboxie terug te geven aan de gebruikers, door het om te zetten in een open source-tool.

Ontstaan van Sandboxie

Sandboxie was tot nu toe alleen beschikbaar met een commerciële licentie. De app verscheen in 2004 en ondersteunde toen alleen nog Internet Explorer. Daar komt ook de naam vandaan: SandboxIE.

Het idee was dat de Internet Explorer-browser met de app in een sandbox geplaatst kon worden. Deze sandbox is een gelimiteerde container waar een app in kan draaien, los van de rest van het besturingssysteem en andere apps.

Het project werd populair en ondersteunde later ook andere browsers. Daarnaast werd Sandboxie uitgebreid om andere soorten Windows-apps te draaien. Sophos kreeg het project in handen toen het in februari 2017 Invincea overnam.

Gratis download

De app is nu dus echter als gratis app beschikbaar, via een officiële website. De reden daarvoor is dat Sophos nog bezig is om de tool als open source-project beschikbaar is. Tot dat gebeurd is, kan de app gratis gedownload en ingezet worden.