xAI, het AI-ontwikkelbedrijf van Elon Musk, gaat deze week mogelijk de Grok GenAI-chatbot open source maken. Hiermee wil xAI een tegenwicht bieden tegen OpenAI dat zijn tools volgens de excentrieke techondernemer juist weer ‘closed sourced’ maakt.

Door Grok open source te maken wil Elon Musk mogelijk nog meer discussie voeren of GenAI-chatbots opensource moeten zijn en voor iedereen altijd toegankelijk. Hijzelf is al langere tijd een fervent voorstander van open source. Zo zijn code en algoritmes voor zijn Tesla-auto’s en ook voor het social mediaplaform X algemeen beschikbaar.

xAI is niet de enige aanbieder die GenAI-tools opensource (gaat) aanbieden. Ook het Europese Mistral AI en Meta Platforms hebben de afgelopen tijd code voor hun GenAI-chatbots openbaar gemaakt.

Grok tot nu toe alleen betaald

Zelf introduceerde AI-ontwikkelaar xAI van Elon Musk vorig jaar de GenAI-tool Grok via een abonnementsmodel. Gebruikers moeten -tot nu toe- maandelijks 16 dollar per maand betalen voor het gebruik van deze chatbot, als onderdeel van hun abonnement van X Premium.

De chatbot wordt in real-time gevoed door alle berichten die op X worden gepubliceerd. Hierdoor kunnen antwoorden onbetrouwbaar zijn of een ‘negatieve’ toon hebben. Daarnaast zou de GenAI-chattool minder algemene vragen beantwoorden dan die van de verschillende concurrenten.

Volgens Musk is het juist de bedoeling dat de Grok-chatbot partijdig en sarcastisch uit de hoek kan komen. “Ik heb geen idee wie dit op deze manier heeft kunnen begeleiden”, zei hij daar over op X.

Rechtszaak tegen OpenAI

Het open source maken van Grok is een laatste ontwikkeling in de campagne die Elon Musk recent tegen OpenAI is gestart. Dit ondanks dat hij medeoprichter van deze AI-ontwikkelaar is.

De miljardair sleepte recent de AI-ontwikkelaar voor de rechter omdat het zijn GenAI-tooling steeds minder open source maakt. Hiermee zou OpenAI steeds meer zijn focus leggen op het maximaliseren van de omzet voor grootaandeelhouder Microsoft, aldus Musk.

In een reactie op aantijgingen van Elon Musk onthulde OpenAI dat juist hij, als medeoprichter, aandrong op een groter budget voor de AI-ontwikkelaar. Dit om onder andere de concurrentie met Google aan te kunnen. Omzet halen uit de diverse GenAI-tools is een middel om dit budget te vergroten.

Daarnaast zou Musk een eerder gegarandeerde investering van 1 miljard dollar financiering in de AI-ontwikkelaar langzaamaan zou hebben teruggetrokken. Ook zou hij hebben geprobeerd OpenAI volledig te controleren en zelfs mettertijd onder paraplu van Tesla willen plaatsen.

Lees ook: Musk spant rechtszaak aan tegen OpenAI en CEO Sam Altman